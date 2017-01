El sindicat majoritari dels docents anuncia que desconvocarà la vaga quan se signi l'acord amb Ensenyament

El Secretariat Nacional del sindicat USTEC-STES ha decidit per unanimitat desconvocar la vaga del 9 de febrer quan se signi l'acord amb el departament d'Ensenyament que preveu incorporar 5.500 docents més el curs vinent. La signatura de l’acord s’ha de produir en la taula de negociació que les dues parts tenen prevista per a la setmana vinent.

Dimecres passat el departament i els sindicats pactaven la xifra de 5.500 professors nous. D'aquests, 4.703 s'incorporarien als centres l'1 de setembre, 300 correspondrien als docents que podran cobrar el juliol si han treballat més de 6 mesos i 497 correspondrien als substituts.

Amb aquest increment, el departament acceptaria reduir una hora lectiva als docents, i es compromet a revisar la segona hora, que reivindiquen els professors, en el pressupost del 2018 i en funció de la disponibilitat pressupostària. Les 2 hores que ara desapareixeran es van afegir a l'horari dels docents per fer front a les conseqüències de les retallades pressupostàries, que van forçar a reduir personal. Aquesta reducció va obligar a augmentar les hores de docència dels professors, a més d'incrementar el nombre d'alumnes per aula. A més, com la resta de treballadors públics, els professors van veure com se'ls deixava de pagar una mensualitat i se'ls congelava el salari.

Reunió positiva

Els sindicats de la Taula Sectorial d'Ensenyament Obligatori ja van sortir satisfets de la reunió de fa dos dies en la qual el departament va dir que sumava 1.711 places noves a les 3.500 ofertes inicialment per al pròxim curs 2017-18, per la qual cosa ja havien fet un plantejament de desconvocar la vaga prevista per al 9 de febrer.

L'increment de places del curs 2017-2018 es destinarà a rebaixar en una hora l'horari lectiu dels professors, tant de primària com de secundària, a més de l'increment de plantilles.

En un comunicat, el sindicat majoritari USTEC ha informat que ha decidit "per unanimitat desconvocar la vaga del 9 de febrer quan es firmi l' acord marc amb el departament d'Ensenyament a la taula prevista la setmana que ve".