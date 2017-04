Un úter artificial per salvar els nadons extremadament prematurs

Científics de l' Hospital Pediàtric de Filadèlfia (CHOP, per les seves sigles en anglès), als Estats Units, han dissenyat un úter artificial ple d'una substància similar al líquid amniòtic, amb l'objectiu d'augmentar la taxa de supervivència dels nadons que neixen prematurs. La investigació, presentada ahir, dimecres, a la revista 'Nature Communications', ja s'ha provat amb èxit amb ovelles.

Els investigadors consideren un naixement extremadament prematur el que es produeix entre les 23 i les 26 setmanes de gestació. En aquest estadi, un nadó només pesa al voltant de 500 grams i els seus pulmons no són capaços de respirar amb normalitat, han explicat els científics a Reuters. La taxa de mortalitat d'aquests infants arriba al 70% als Estats Units, i els que sobreviuen sovint arrosseguen discapacitats associades al seu naixement tota la vida.

L'objectiu dels creadors de l'úter artificial, doncs, és aconseguir fer sobreviure els nadons dins aquestes càmeres plenes de líquid fins que superin el llindar de les 28 setmanes de gestació, moment en el qual les seves possibilitats de viure augmenten exponencialment.

El sistema que han provat amb ovelles, encara en fase de proves, ha estat eficaç i els fetus han desenvolupat amb normalitat el desenvolupament dels pulmons i altres òrgans. El cap del projecte, Alan Flake, director del Centre per a la Investigació del Fetus de l'hospital, assegura que actualment estan treballant per millorar l'aparell i convertir la bossa en una càmera fosca i plena de líquid i adaptar-la als humans, la qual cosa podria trigar 10 anys. "Si el nostre sistema té tant d'èxit com creiem que pot tenir, molts dels embarassos en què hi hagi risc que el nadó neixi extremament prematur es derivarien a un sistema que el manté immers, en lloc de posar-lo a un ventilador", assegura Flake en una nota de premsa.

Els investigadors van estar tres anys treballant en aquest sistema mitjançant quatre prototips: el primer era un tanc de vidre amb una incubadora, i l'últim, una bossa plena de líquid amniòtic fabricat al laboratori. El cor del nadó bombeja sang a través del cordó umbilical, connectat en un oxigenador de baixa resistència que actua com un substitut de la placenta.