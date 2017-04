El govern valencià investiga l'hotel de Vinaròs que hauria negat l'allotjament a persones amb síndrome de Down

L' Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha iniciat una investigació a un hotel de Vinaròs (Baix Maestrat) després que la Fundació Catalana Síndrome de Down denunciés que l'establiment havia anul·lat la reserva d'allotjament a un grup per ser "minusvàlids". Segons ha informat el govern valencià a través d'una nota de premsa, l'AVT ha enviat un inspector per verificar aquesta denúncia i anuncia que "actuarà amb la màxima responsabilitat" si es confirma la informació, advertint de la possibilitat d'iniciar un procés sancionador contra l'hotel.

En declaracions enviades als mitjans, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha considerat que es tractaria "d'un greu acte de discriminació que no s'ha de permetre al País Valencià". Colomer ha mostrat preocupació perquè "no té res a veure amb la cultura de l'hospitalitat i amb la nostra naturalesa de destinació oberta i acollidora". En la seva opinió, "és una qüestió d'un codi ètic de comportament, d'entendre el turisme com un gaudi per a tots i un dret universal".

Així mateix, Colomer ha informat que ha traslladat la seva preocupació a la Fundació Catalana de Síndrome de Down i ha assegurat que ja els ha comunicat les mesures que des del seu departament s'estan prenent.

La Fundació Catalana Síndrome de Down va denunciar dimecres que l'hotel Roca de Vinaròs (Baix Maestrat) va cancel•lar la reserva d'un grup de persones amb síndrome de Down per tractar-se de "clients minusvàlids". Segons una nota de premsa enviada per la Fundació, els fets van succeir el passat 13 d'abril quan el grup va intentar fer el registre d'entrada i la recepció va comunicar-los que no hi havia cap reserva al seu nom, tot i haver estat realitzada el 28 de febrer.

L'hotel va afegir que no disposava d'espai a l'allotjament, va negar-se a comprovar el document de reserva, qualsevol sol·licitud d'una explicació i va denegar l'accés a un full de reclamacions, segons el relat de la fundació.