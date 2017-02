Un vehicle de TMB 'patrullarà' pel carril bus per multar els vehicles que l'envaeixin

Un vehicle de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb equips de sanció automàtica i detecció d'infraccions per invasió del carril bus-taxi circularà a partir de març per la ciutat, segons ha anunciat aquest dimecres la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal.

La incorporació d'aquest cotxe específic és una de les mesures que Barcelona posa en marxa fins al final del mandat per millorar de l'eficiència del servei de transport públic. Altres mesures són pintar de nou carrils bus-taxi, ajustos semafòrics per donar prioritat al transport públic i la implantació d'altres sistemes automàtics de detecció d'infraccions com radars fixos en punts conflictius. "La invasió d'aquest espai per part del vehicle privat és constant", ha lamentat la regidora, que ha atribuït a aquestes infraccions bona part de la responsabilitat que no s'aconsegueixi augmentar la velocitat en els trajectes dels autobusos barcelonins, inferior a la d'altres ciutats.

La regidora ha explicat que aquest vehicle de vigilància específica del carril bus serà un "suport" a la tasca de la Guàrdia Urbana, que ha subratllat que "actua", perquè l'any passat va denunciar més de 6.000 infraccions per invasió d'aquest carril i aquest mes de febrer ha iniciat una campanya per afavorir la mobilitat del transport públic i garantir que es respectin els seus carrils.