Veïns de Montcada tallen la R2 per reclamar més seguretat a les vies

Prop de 100 persones han tallat durant més d’una hora la circulació de trens de les línies R2 i R11 al seu pas per Montcada i Reixac. La protesta, que causa retards de fins a 60 minuts, s’emmarca en l’acte d’homenatge que ha dut a terme avui el municipi a l’última víctima d'atropellament mortal a les vies del tren, que es va produir dilluns a l’estació de Montcada Bifurcació. Un home de 48 anys i veí de Cerdanyola del Vallès és la víctima número 169 a les vies del tren a la ciutat.

Tot i que l’incident de dilluns no va afectar la polèmica línia R2, el soterrament de la qual demanen els veïns, els convocants de l’acte han justificat la protesta per “fer veure” a Adif i Renfe que encara hi ha molts problemes de seguretat a les nombroses estacions que té el municipi. “No només tenim sobre la taula el soterrament de la R2, sinó que s’ha de millorar la seguretat de les estacions i dels punts negres ferroviaris de la ciutat”, ha explicat l'alcaldessa ecosocialista de Montcada, Laura Campos.

Afirma que les instal·lacions han quedat “obsoletes” i que són “indignes del segle XXI”. Campos demana, per exemple, que es reparin les tanques de seguretat que estan en mal estat i que s’adeqüin les andanes de les estacions per eliminar el “gran forat” que queda per accedir al tren.

La protesta arriba tan sols dos dies abans de la decisiva reunió de la comissió politicotècnica que aborda el soterrament de la R2 al seu pas pel municipi, una trobada que, amb tota probabilitat, acabarà amb un acord per dur a terme el llargament reivindicat projecte. “Estem segurs que aquest dijous serà un dia històric per a Montcada”, ha afirmat Campos. La trobada tindrà lloc a la ciutat i hi assistiran, com a personalitats més destacades, el president d’Adif, Juan Bravo, l’alcaldessa vallesana i diversos representants de la Generalitat.