La venda de robots a Europa creix un 17% cada any

El desenvolupament de la intel·ligència artificial comportarà canvis socioeconòmics difícils de preveure amb exactitud. Al llarg del segle XXI, les màquines aniran substituint persones en algunes feines. De fet, ja hi ha robots que operen, màquines que contesten trucades de clients i drons que vigilen qualsevol moviment des del cel. Entre el 2010 i el 2014, la venda de robots a la Unió Europea va augmentar una mitjana d’un 17%, segons dades de la Comissió Europea. Només el 2014, la pujada va ser de gairebé el 30%. El potencial de creixement de la indústria robòtica és enorme.

L’informe que votarà el Parlament Europeu dijous, per demanar a la Comissió Europea que impulsi una legislació en matèria d’intel·ligència artificial, també posa l’accent en l’impacte social i econòmic de la revolució robòtica. La pèrdua de llocs de treball per la substitució de treballadors per màquines pot provocar un augment de l’atur si no es compensen amb la creació d’ocupació en el sector de la intel·ligència artificial.

“La robòtica pot acabar amb molts llocs de treball. Demanem a la Comissió que posi en marxa un sistema per supervisar l’evolució de l’ocupació a la UE en relació a la intel·ligència artificial”, explica la ponent de l’informe, l’eurodiputada socialista Mady Delvaux.

Una enquesta europea revela que el 70% dels ciutadans creuen que els robots “roben” llocs de treball, una idea que no comparteixen els fabricants. La indústria robòtica defensa que el desenvolupament del sector té un gran potencial de creació d’ocupació i que l’objectiu de la intel·ligència artificial és ajudar la gent. “No volem veure robots que substitueixen persones. Els robots són eines per ajudar les persones, no per substituir-les”, assegura Dominik Bösl, cap d’innovació i tecnologia de l’alemanya KUKA, un dels principals fabricants de robots del món.

Les elits, també perjudicades

Un estudi de la Universitat de Barcelona suggereix que no només els treballadors patiran les conseqüències de la revolució robòtica, sinó que les classes altes també es podrien veure afectades per la substitució de persones per màquines. “Les elits econòmiques no ho tenen millor”, assenyala Salvador Pueyo, l’autor de l’estudi. Pueyo, investigador en temes d’economia ecològica, assegura que en un futur les empreses robotitzaran les tasques que resultin econòmicament més costoses i això “comportarà la substitució d’alts directius” per robots superintel·ligents.

Pueyo posa com a exemple real els plans d’un dels principals fons d’inversió internacionals per substituir els directius per màquines. L’investigador assegura que d’aquí uns anys fins i tot els propietaris de capital “poden ser desplaçats per empreses financeres automatitzades sense propietaris efectius”.