Un vessament de combustible al port de Tarragona causa una taca de 30 metres

Un vessament de combustible aquest dilluns a la tarda al pantalà de Repsol al port de Tarragona ha causat l'activació, en prealerta, del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines de Catalunya (Camcat), segons ha comunicat Protecció Civil. El vessament ha causat una taca de 30 metres de llarg i 5 d'amplada, però ja està controlada i no hi ha perill que s'escampi.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya ha rebut l'avís a les 17.20 h. Repsol Petroli han informat que havien patit un vessament de fuel a la línia de càrrega del pantalà. El port ha activat el Pla Interior Marítim, s'ha contingut i confinat la taca amb barreres dins les mateixes instal·lacions de Repsol i ja es treballa per recollir el combustible.

Efectius de Salvament Marítim, de Protecció Civil i de Bombers del Parc Químic treballen a la zona. La direcció del vent, segons Europa Press, ha facilitat les tasques de recollida i control de la taca, que encara estan en marxa. El port ha valorat positivament la rapidesa de la resposta dels equips d'emergències.