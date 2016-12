Un any per veure el nou Mercat de Sant Antoni: comproveu com està quedant

El desembre que ve, quan els barcelonins es mengin el raïm no només inauguraran el 2018. Després de 9 anys d’obres, finalment podran destapar l’ampolla i celebrar la finalització de la remodelació del nou mercat de Sant Antoni, que va començar el 2009. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres que els treballs de construcció es donaran per acabats previsiblement el desembre del 2017 –uns mesos més tard del que s’havia anunciat–, i serà aleshores quan es decideixi amb els comerciants la data d’inauguració, possiblement a principis del 2018.

Amb un pressupost que ronda els 70 milions d’euros, quan es doni per acabat el mercat incorporarà al barri de Sant Antoni dues places exteriors obertes a la ciutat. En total, el nou espai disposarà d’11.500 metres quadrats de superfície comercial amb alimentació, un supermercat, encants (90 establiments interiors i 18 exteriors) i mercat els diumenges, amb 90 establiments. A més, es pacificaran els carrers de Tamarit i Comte Borrell amb una plataforma única que a llarg termini formarà part d’una de les sis superilles que el govern de Colau té previstes per a aquest mandat.

L'ARA va avançar la primera fotografia de l'interior del mercatL’ambiciosa remodelació inclou també la museïtzació del jaciment romà descobert durant les obres, una part de l’antiga Via Augusta romana, així com la millora i restauració de la muralla. A través de la remodelació, els visitants del mercat tindran el privilegi de caminar pel que abans era el fossar que envoltava els murs de la ciutat. Un cop els comerciants s’hagin traslladat al recinte remodelat, el mercat de fresc ubicat temporalment en una carpa a la ronda de Sant Antoni es desmuntarà, com també passarà amb la carpa del carrer Urgell, tal com van decidir els veïns en el procés participatiu engegat per l’Ajuntament de Barcelona ara fa uns mesos.

Increment del preu dels pisos

Per tot plegat, Collboni ha defensat avui la inversió com una de les “més emblemàtiques del mandat”, amb l’objectiu final de “donar qualitat de vida al barri”. Preguntat sobre el preu dels lloguers, que darrerament s’han disparat a la zona, el tinent va rebutjar que fos motiu per “paralitzar inversions” com les del mercat en previsió d’una possible gentrificació, i que en tot cas s’havia de gestionar “amb el control del mercat immobiliari i els lloguers”. La regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, va explicar que durant aquest mandat s’invertiran un total de 88 milions d’euros en mercats municipals. A banda del de Sant Antoni, també es construirà el nou mercat de Bon Pastor i es remodelaran els mercats de Vall d’Hebron, de Sant Andreu i el de l’Abaceria, entre altres. Tot, amb l’objectiu de mantenir el servei i adequar-lo “als nous perfils d’usuaris”.

Del de Sant Antoni, precisament, els dos regidors van destacar que havia de ser un espai modern, tecnològic i obert a tota la ciutat, amb 700 metres quadrats d’espais destinats a usos compartits amb el veïnatge, amb una sala polivalent a l’interior del mercat, una aula de cuina i un espai per a exposicions i espectacles a l’antic fossar. A més, van celebrar que els veïns podran caminar en diagonal d’Urgell a Manso i travessar així d’una tirada tota una illa de l’Eixample.