El viatge en tren Barcelona-València serà 30 minuts més ràpid a mitjans del 2018

La connexió ferroviària entre València i Barcelona es reduirà en 30 minuts a mitjans de l'any vinent. Aquesta millora serà possible gràcies al fet que el tram del corredor mediterrani entre Castelló i Vandellòs tindrà doble ample de via internacional, mentre que el comprès entre Vandellòs i Tarragona estarà connectat amb aquest ample.

Així ho ha assegurat avui el secretari d'estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, que ha afirmat que es tracta d'una "bona notícia" per a la Comunitat Valenciana, ja que hi ha "una decisió d'instal·lació definitiva d'ample internacional sense haver de passar per la fase intermèdia del tercer fil" en aquest tram.