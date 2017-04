El bus en què viatjava un cor femení de Tarragona crema totalment a Madrid

L'autobús en què viatjava un cor femení de Tarragona s'ha cremat totalment al quilòmetre 1 de la carretera M-600, al seu pas per Guadarrama, molt a prop del Valle de los Caídos, sense causar ferits.

L'avís al servei d'emergències ha sigut a les 15.00 h i l'incendi, produït per causes que encara s'investiguen, ha començat a la part del darrere del vehicle i s'ha anat estenent cap al davant de l'autobús, que ha acabat totalment calcinat.

Les 26 persones que hi anaven, integrants del cor de cambra Scherzo de Vila-seca que havien d'actuar aquesta tarda a l'auditori de San Lorenzo del Escorial, han sortit ordenadament de l'autobús. No n'hi ha hagut cap que hagi resultat ferida ni intoxicada. Sí que s'han quedat sense maletes, uniformes i partitures, perquè no han tingut temps de treure-les del vehicle. La coral havia arribat aquest matí a Madrid en AVE.