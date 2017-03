Continua en estat crític la dona embarassada apunyalada a Nou Barris

La víctima del crim masclista d'aquest divendres a Nou Barris, una dona de 31 anys, continua en estat crític ingressada a l'Hospital de Sant Pau. Està "estable dins de la gravetat" de les ferides que li va provocar la seva parella, que en l'atac va matar el fill que esperava la dona, que estava en un estat avançat de gestació.

L'agressor, un home de 33 anys i de nacionalitat polonesa com la víctima, és a la Vall d'Hebron sota custòdia hospitalària. Els Mossos no han pogut prendre-li declaració perquè encara no s'ha recuperat de les lesions que es va fer després d'atacar la dona, i han obert una investigació per aclarir el que va passar.

Els fets van tenir lloc aquest divendres cap a la una del migdia, després d'una baralla a l'interior d'un domicili del carrer Francesc Bolós del districte de Nou Barris, segons informa l'ACN. Quan hi van arribar els Mossos, es van trobar al portal de l'edifici una dona ferida d'arma blanca que fugia. A dins l'habitatge els agents hi van trobar un home atrinxerat en una habitació que s'havia autolesionat amb la mateixa arma blanca i que va quedar detingut com a presumpte autor d'un homicidi en grau de temptativa.