Mor atropellat per una carreta un home que participava a la romeria del Rocío a Terrassa

Un home de 41 anys ha mort aquesta matinada de dissabte mentre participava a la romeria del Rocío a Terrassa. Segons ha informat aquest matí la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), en un comunicat en què lamenten el succés, l'home hauria mort atropellat per una de les carretes durant el trajecte a peu per un dels camins que porten a la masia de Can Petit, recinte on se celebrava l'acte religiós. El moviment brusc d'un dels cavalls seria la causa de l'atropellament.

La víctima pertanyia a la germandat 'rociera' Pastora del Alba, de Sant Adrià de Besòs.

La FECAC, organitzadora de la romeria, s'ha posat a disposició de l'Ajuntament de Terrassa, dels Mossos d'Esquadra i del jutge que, encapçalats per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, s'han desplaçat de seguida al lloc dels fets.

L'entitat informa en el mateix comunicat que, en tractar-se d'una celebració "estrictament religiosa", es manté la totalitat del programa d'actes previst.