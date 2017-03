Les víctimes mortals en accidents de trànsit cauen un 2% a la UE però augmenten a l'estat espanyol

Els accidents de trànsit a les carreteres europees van provocar 26.500 víctimes mortals el 2016, un 2% menys que l'any anterior. La xifra suposa una "important millora" i confirma la tendència a la baixa de la sinistralitat a les carreteres dels països de la Unió Europea.

Entre el 2010 i el 2016, la reducció de les víctimes mortals va ser del 19%, segons l'informe anual de seguretat viària que ha publicat aquest dimarts la Comissió Europea. L'any passat, 135.000 persones més van quedar greument ferides en accidents de trànsit a la UE.

Espanya és un dels estats membres amb un percentatge més baix de morts a les carreteres (37 víctimes mortals per cada milió d'habitants el 2016, molt per sota del mitjana comunitària, que és de 50 morts per cada milió d'habitants), però l'any passat va registrar la tendència inversa a la de la UE.

Si les víctimes a Europa disminueixen, el nombre de víctimes mortals en accident de trànsit el 2016 a l'Estat va augmentar un 2%. L'excepció és Catalunya, que l'any passat va registrar un 13% menys de víctimes mortals que el 2015.

Suècia i el Regne Unit, països amb menys sinistralitat

Amb tot, Espanya és el quart Estat membre -empatat amb Dinamarca- amb un percentatge més baix de morts a les carreteres. Lideren el rànquing Suècia (27 morts per cada milió d'habitants), el Regne Unit (28) i Holanda (33). A l'altra extrem se situen Bulgària (99) i Romania (97).

La comissària europea de Transports, Violeta Bulc, ha valorat positivament les estadístiques però ha subratllat que darrere de les xifres hi ha persones. "Hem de recordar que no es tracta de xifres, sinó de pèrdua de vides i de famílies afectades". Bulc ha destacat que 70 persones perden cada dia la vida a les carreteres europees.

Les autopistes, les vies més segures

Les carreteres més perilloses continuen sent les secundàries. L'informe revela que el 55% de les persones que van morir al volant l'any passat viatjaven per vies secundàries, el 37% per vies urbanes (la majoria eren vianants) i un 8% per autopistes.