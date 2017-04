Podria haver-hi vida a la lluna de Saturn

Un estudi de la NASA ha revelat que la lluna de Saturn conté els compostos químics necessaris per permetre la vida de microbis. La agència especial ha detectat la presència de molècules d'hidrogen i diòxid de carboni en partícules d'aigua i altres compostos procedents dels núvols de gas analitzats que emanaven dels guèisers d' Encèlad.

Aquest astre, que fa uns 500 quilòmetres de diàmetre i està revestit d'una capa de gel d'uns 40 quilòmetres de gruix, podria contenir formes de vida simples, similars a les que es troben a les profunditats dels oceans de la Terra.

La missió Cassini

L'estudi, publicat a 'Science', és el fruit de la investigació de la missió Cassini, el nom de la sonda que l'octubre del 2015 va acostar-se més a prop que mai s'havia fet, a tan sols 49 quilòmetres, a aquesta lluna gelada.

L'espectòmetre de masses a bord de la nau va mostrar que els compostos de molècules d'hidrogen i diòxid de carboni suposaven un 1,4 i un 0,8% del volum total de la substància gasosa analitzada.



L'existència d'aquests dos elements podrien indicar la presència d'aquests microbis, tot i que també podria haver-hi altres explicacions. "Només perquè un lloc compleixi amb els requisits per permetre la vida no vol dir que hi hagi vida, perquè hi ha moltes coses de l'origen de la vida que encara no entenem", ha assegurat Chris McKay, del centre de californià Ames de la NASA.



Hunter Waite, que ha liderat l'equip científic encarregat d'aquest estudi, assegura que "alguns dels microorganismes més antics de la Terra utilitzen aquests tipus de metabolismes basats en l'hidrogen".

En estudis anteriors, la mateixa sonda Cassini també havia demostrat la presència d'aigua, metà i altres compostos orgànics.

La missió, que encara no ha acabat, finalitzarà al setembre després d'analitzar la zona interna de Saturn.