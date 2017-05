La vident que usurpava identitats per comprar i revendre robots de cuina

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 52 anys, nacionalitat espanyola i veïna de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), com a presumpta autora de set delictes de falsificació documental i un delicte continuat d’estafa. La detenció es va produir aquest dimarts, 23 de maig.

La dona, que es dedicava a fer de vident, hauria usurpat la identitat dels seus clients per comprar i revendre robots de cuina, un tripijoc amb el qual hauria aconseguit 8.400 euros.

Tot va començar quan, a mitjans d'abril, els mossos de Manresa van rebre la denúncia d’un ciutadà en què explicava que un banc li reclamava 2.400 euros per un préstec -que ell no havia demanat- per tal de comprar dos robots de cuina d’una marca coneguda valorats en 1.200 euros cadascun.



Davant d’aquests fets, els agents van iniciar una investigació en la qual van localitzar fins a cinc persones més que es trobaven en la mateixa situació. Als afectats els arribaven deutes de bancs per la compra d’un o dos robots de cuina que ells no havien fet.

Arran de la investigació, els mossos van poder identificar l’autora dels fets i van concloure que s’aprofitava de la confiança de persones conegudes del seu entorn per tal d’ aconseguir una foto dels seus DNI. Un dels mètodes que utilitzava per a aconseguir-ho era treballant de vident. Demanava a la clientela una còpia del DNI pel davant i pel darrera com a requisit per iniciar els treballs esotèrics.

Els clients li enviaven les imatges del document a través del telèfon mòbil i, un cop les tenia, comprava robots de cuina a nom dels clients. L'estafadora feia els contractes de compra amb diferents venedores de l’empresa distribuïdora per tal de facilitar l’engany. Un cop li arribava la compra, l'estafadora venia els productes a través d’una aplicació mòbil de compravenda per un valor de 900 euros i, d’aquesta manera, aconseguia uns guanys nets.

La detinguda, que va passar a disposició del jutge en funcions de guàrdia de Manresa l'endemà de la seva detenció, el dimecres 24 de maig, va quedar en llibertat amb càrrecs. No es descarta que hi pugui haver més persones afectades.