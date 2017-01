“Ens volíem quedar, però no ens donen opció”

Dimecres a primera hora del matí. Fa un fred gèlid. El camió de la mudança està estacionat al mig del carrer Lancaster, al Raval, i tres operaris baixen de l’àtic carregant mobles, maletes, caixes i bosses. Esquiven els plàstics, les ampolles i les llaunes buides que hi ha al replà, i s’adonen que han d’anar amb compte perquè molts esglaons tenen forats. També veuen que no hi ha vidres a les finestres de l’escala i que alguns pisos estan tapiats. Els més de vint anys de records de la Jovita i el Carlos van quedant amuntegats en un costat del carrer. El seu contracte de lloguer s’acabava a finals de febrer, però els nous propietaris de l’edifici s’han ofert a pagar-los el camió de la mudança si marxen abans. “Ens volíem quedar, però no ens han donat opció”, explica la Jovita. Han trobat un pis a Horta però estan angoixats perquè ella treballa a Drassanes en torn de nit. De moment, el seu fill de nou anys continuarà anant a la mateixa escola al Barri Gòtic.

Al mes de setembre, la finca va passar a mans de MKP Premium, una empresa d’inversió patrimonial i gestió immobiliària que es dedica a adquirir finques per després rehabilitar-les i fer així que augmentin de valor. L’edifici, que està en venda en portals immobiliaris per 1,5 milions d’euros, es va adquirir amb alguns pisos buits, però també amb diverses famílies inquilines amb contractes de lloguer en vigor.

És el cas de l’Ahmed, que viu al segon pis amb el seu fill de nou anys, la seva dona embarassada i el seu germà. Tenen contracte fins al 2019 i assegura que li van oferir 5.000 euros perquè marxés. Ell, però, s’hi va negar i explica que des d’aleshores MKP Premium no li accepta els pagaments del lloguer. “L’advocat m’ha dit que haig d’anar a pagar als jutjats”, explica l’Ahmed. “Jo no faig res amb 5.000 euros, jo necessito un pis per a la meva família”, afegeix. Aquest diari ha pogut parlar amb MKP Premium, que explica que es van trobar amb una finca “deteriorada i descuidada per l’anterior propietari, amb okupes i gent consumint drogues a l’escala”. L’empresa també declara que no li consta que cap inquilí tingui problemes per pagar el lloguer. Tampoc no li consta que ahir es fes cap mudança.

L’empresa MKP Premium, propietària d’una quarantena d’edificis i de gairebé 90 pisos a Barcelona, va comprar el número 13 del carrer Lancaster a un despatx d’advocats barceloní que actualment és propietari dels números 7, 9 i 11 del mateix carrer. Aquí hi viuen 55 famílies en règim de lloguer, i moltes asseguren que estan angoixades perquè, veient el que està passant al número 13, sospiten que la propietat també es vol vendre els seus edificis i fer-los fora.

Preocupació entre el veïnat

Un veí explica: “Fa uns dies van venir a pintar l’escala i el noi em va dir que estaven pintant l’edifici perquè es posaria en venda”. Una altra veïna diu que la setmana passada van venir un grup d’homes a veure la finca i assegura que van entrar a casa seva: “Els vaig obrir la porta pensant que venien a arreglar el pis, però sabien els metres quadrats exactes i no paraven de fer fotos per tot arreu. Quan els vaig preguntar si venien a comprar casa meva els hi va canviar la cara”. Una altra inquilina corrobora que també van entrar a casa seva i que “feien fotos a la cuina, al dormitori i al balcó”, i un altre veí afirma que va parlar amb un dels visitants, que li va admetre que era constructor i que estava interessat a comprar l’edifici.

Totes quatre finques donen al Palau Güell, i molts dels pisos tenen balcons amb vistes a l’obra de Gaudí. Això, sumat a les característiques arquitectòniques d’una finca del 1900 i a la ubicació a pocs metres de la Rambla, fa que aquests edificis puguin resultar llaminers per a empreses immobiliàries i inversores. Segons membres de la plataforma Ciutat Vella No Està en Venda, aquest és “un cas clar de buidatge de veïns per fer-hi pisos de luxe que, en molts casos, no s’acaben ni tan sols destinant a habitatge, sinó que es transformen en pisos turístics o són simples inversions”.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb el gabinet d’advocats propietari dels números 7, 9 i 11 del carrer Lancaster, que explica que ara mateix les finques no estan en venda. Deixen clar, però, que això “és el pa de cada dia”, que “Barcelona està en venda, i només faltaria que la propietat no pogués vendre”. Admeten, però, que “els arrendataris hauran de marxar si els edificis es venen i els nous propietaris ho volen”. El despatx d’advocats, que ha demanat expressament no ser anomenat en aquest article, també nega que tingui constància de cap visita per ensenyar les finques a inversors i constructors. “A vegades la porta està oberta i potser va entrar algú del carrer a mirar”, afegeixen.

Fonts de l’Ajuntament asseguren que membres de l’equip de govern han anat als edificis i es comprometen com a mínim a “garantir que no hi hagi situacions fraudulentes”. “Hem d’estudiar si podem anar més enllà per evitar l’expulsió de veïns”, afegeixen. La Jovita i el Carlos es pregunten quant de temps trigaran a donar resposta al seu cas, una angoixa compartida també per l’Ahmed i per la resta d’inquilins dels edificis adjacents. “Aquí hi ha famílies amb menors vivint en condicions infrahumanes, s’ha de poder fer alguna cosa”, es lamenta un veí.