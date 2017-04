Les voreres del voltant de la Sagrada Família no tindran terrasses

L' Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament l' ordenació singular dels voltants de la Sagrada Família, i no s'admetran terrasses a les voreres del seu perímetre. Segons els nous criteris, es redueix fins a 56 taules i 224 cadires l’ocupació màxima dins les zones de regulació específica. Actualment hi ha 89 taules i 336 cadires.

No s’admetran terrasses a les voreres del perímetre del temple i els xamfrans dels quatre encreuaments corresponents, excepte el de Sardenya/Provença. Als trams dels carrers de Sardenya i de la Marina, s’hi preveu l’ampliació puntual de la vorera amb les plataformes desmuntables que ja s’han començat a instal·lar al cordó d’estacionament en calçada.

L'ordenança també apunta que s’estableix una amplada de vorera lliure de 4,5 metres als trams que formen part de la r uta de les parades d’autocar habilitades a la Diagonal, i a les voreres dels carrers de Provença i Mallorca davant del temple. A la resta de zones s’aplicaran els paràmetres estàndards de l’ordenança de terrasses.

La mesura pretén resoldre les "disfuncions causades per l'ús intensiu de l'espai públic per part dels visitants del temple" i "proporcionar una ordenació correcta de l'espai ocupat per les terrasses", segons ha defensat l'Ajuntament de Barcelona amb un comunicat.