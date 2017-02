El xòfer de l'autobús de Freginals nega que s’adormís

El conductor de l’autobús sinistrat a Freginals, en l’accident en què van morir 13 estudiants d’Erasmus, va negar ahir davant el jutge que s’adormís i que es trobés malament o cansat en el moment de l’accident. En la seva declaració als jutjats d’Amposta, el conductor, que només va respondre a les preguntes del seu advocat, va dir que, tot i no saber amb exactitud com va succeir l’incident, recorda que va perdre el control del vehicle per la part del darrere. També va recordar que aquell dia havia plogut i va defensar que havia respectat els temps de descans i que no havia begut alcohol ni havia pres drogues.

La investigació dels Mossos d’Esquadra ja havia acreditat que el conductor havia descansat el temps suficient, no havia pres alcohol ni drogues i no estava manipulant cap mòbil o aparell tecnològic. “Va descansar les hores que li pertocava i estava en plenes condicions per conduir”, va afirmar ahir l’advocat del xòfer, Sergi Atienza. En una atenció als mitjans de comunicació, el lletrat va explicar que “se li’n va anar el vehicle i no el va poder controlar”. Atienza no va voler referir-se a cap factor extern, com la son o un descuit, i va assegurar que el xòfer “va perdre el control de l’autobús, simplement això”.

El factor de la son

La causa de l’accident, doncs, és encara una incògnita. Tenint en compte que l’autobús havia sortit a la matinada des de València -les víctimes havien anat a les Falles-, el factor de la son ha planat sempre com a possible explicació de la tragèdia.

La jutge que va fer-se càrrec de la investigació -oberta per un homicidi imprudent i lesions- va acabar arxivant el cas sense haver interrogat el conductor. La magistrada va al·legar que no hi va haver cap error mecànic, i que el conductor havia fet els descansos pertinents i no havia pres drogues ni alcohol. Així, va concloure que no hi havia “indicis de delicte” en l’actuació del xòfer.

Arran d’un recurs de la família d’una de les víctimes i de la fiscalia, un nou jutge va decidir fa poques setmanes reobrir la investigació. Segons el nou magistrat, prendre declaració al conductor era “urgent, essencial i transcendent” per determinar si té “responsabilitat criminal o no” en l’accident.

La defensa vol que s’arxivi el cas

L’advocat del xòfer confia que la investigació es tornarà a arxivar. “Hi ha un precedent, la interlocutòria del mes de novembre [de la primera jutge], que diu que no consten dades ni hi ha cap element de l’acusació per mantenir la instrucció per una imprudència greu”, va dir la defensa, que va assegurar que la declaració del conductor “referma” que no té cap responsabilitat penal en el cas.

El conductor de l’autobús no va entrar ni sortir dels jutjats d’Amposta per l’accés principal. A causa del seu delicat estat de salut, el jutge va autoritzar que accedís a la seu judicial escortat per agents dels Mossos d’Esquadra i entrés per la porta del darrere per evitar-li el tràngol d’exposar-se als mitjans que esperaven a l’entrada dels jutjats.