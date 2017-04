Capdavanters en la preservació del medi ambient

El respecte per l’entorn és una de les preocupacions més destacades dels càmpings gironins. Les empreses són conscients que la preservació del territori és primordial per atreure turistes. Els empresaris pioners dels càmpings van ser molt conscients des del principi que la preservació d’un territori excepcional constituïa la seva fórmula per a l’èxit. Els entorns naturals de molts càmpings gironins s’han mantingut inalterables al llarg de molts anys. Les pinedes arran de costa, els camins de muntanya o els boscos tenen per al campista acostumat a valorar la vida natural una importància cabdal.

Pioners

Els establiments gironins són pioners en l’adopció de mesures encaminades a preservar el medi ambient. No és gens estrany que dins el sector turístic siguin els que acumulen més certificats de qualitat ambiental, com els ISO 14001 i els EMAS, que és el màxim distintiu d’aquest tipus. La gran majoria dels càmpings apliquen mesures d’eficiència energètica, d’estalvi d’aigua i també per reduir la contaminació lumínica. En molts càmpings es recicla l’aigua de les piscines perquè es pugui reutilitzar als lavabos.

Una campista habitual de les comarques gironines reconeixia que va ser precisament en un càmping on va veure per primera vegada una recollida selectiva de deixalles, que amb els anys s’ha anat generalitzant en molts establiments i municipis.

Domòtica i geotèrmia

També hi ha molts càmpings que incorporen la generació d’energies netes a través de plaques solars fotovoltaiques, la domòtica o la geotèrmia. En aquest mateix àmbit, els càmpings utilitzen les plaques solars per escalfar l’aigua. El Càmping Les Medes, a l’Estartit, va ser un dels pioners no només a l’Estat, sinó a nivell europeu, d’apostar per l’adopció de mesures de tota mena encaminades a la preservació del medi ambient. Va obtenir, l’any 2000, la certificació del sistema de gestió per la norma de qualitat ISO 9001, que se suma a la certificació del sistema de gestió per la norma de qualitat mediambiental ISO 14001, una acreditació concedida el 2004 i que convertia el Càmping Les Medes en pioner a Europa a l’hora de prendre mesures mediambientals a les seves instal·lacions. “El nostre càmping està situat al bell mig del Parc Natural de les Medes, el Montgrí i el Baix Ter, un entorn excepcional que els nostres clients valoren i que tenim l’obligació de respectar”, explica el responsable del Càmping Les Medes. Josep Maria Pla, que és també vicepresident de l’Associació de Càmpings de Girona, afegeix que aquest respecte per l’entorn és generalitzat en tots els càmpings de les comarques gironines, ja que els seus responsables són conscients que l’entorn, el paisatge privilegiat on estan ubicats, és un valor primordial per als seus clients.

Bungalous ecològics

Les noves construccions també apliquen criteris de sostenibilitat. Als càmpings gironins és cada vegada més habitual veure bungalous ecològics fets amb materials autòctons.

El sector del càmping gironí vol consolidar aquest 2017, declarat l’Any Internacional del Turisme Sostenible, l’aposta en aquest sentit. Els campistes agraeixen practicar un model turístic molt respectuós amb el medi ambient i els empresaris tenen clar que la conservació del patrimoni natural és una aposta pel futur dels seus negocis i pel futur del planeta.