Arròs amb panga i oli de palma

La retirada de l’oli de palma dels productes de diverses empreses ha generat inquietud entre molts consumidors, que ara miren més les etiquetes. No s’ha destacat prou que el rebuig s’ha produït perquè moltes factories que produeixen aquest oli talen les selves d’Indonèsia i Malàisia de forma no sostenible. És, doncs, un rebuig motivat per raons ambientals. A més, la desodoració de l’oli cru a temperatures massa elevades pot generar compostos tòxics.

Per superar els dos problemes, les empreses en origen han de demostrar que treballen correctament, i a això hi dediquen molts esforços. També hi ha rebuig a l’oli de palma pel fet que no és cardiosaludable. És cert que no és el millor del món, però tampoc cal exagerar. Per exemple, el de coco té més proporció de cadenes saturades. Tal com afirma un col·lega, ¿no deu ser que els fabricants d’oli de soja volen més quota de mercat?

La retirada del panga de les peixateries i la informació que l’arròs conté arsènic també van sembrar alarma. Però des de sempre se sap que l’arròs, com moltes aigües, conté una mica d’arsènic, que no l’hi ha afegit ningú sinó que prové de les terres on creix i de l’aigua amb què es rega. Fins i tot cal una mica d’arsènic a l’organisme cada dia, però no en excés. Com més aigua es fa servir per bullir l’arròs, menys arsènic queda als grans, i per això es recomana fer servir cinc vegades més aigua que arròs i que els nens no se la prenguin.

Pel que fa al panga, es va deixar d’importar perquè les piscifactories en origen contaminaven els rius on abocaven els residus, però el panga en ell mateix no presentava cap problema de contaminació sanitària. Al panga li pot passar com a l’oli de colza: és perfectament comestible, però per una mala manipulació està estigmatitzat per a tota la vida.