Confirmat: la intel·ligència té una base genètica

Un equip de científics europeus i nord-americans ha anunciat recentment que, gràcies a un estudi amb prop de 80.000 persones, han identificat 52 gens vinculats a la intel·ligència. Aquests gens, però, no determinen tots sols la intel·ligència. La influència que tenen tots plegats és petitíssima, segons els investigadors, amb la qual cosa donen a entendre que segurament hi ha molts milers de gens a l’espera que els descobreixin. A més, cal tenir en compte la importància de l’entorn, que exerceix una profunda influència sobre la intel·ligència. Tot i així, els experts creuen que les conclusions de l’estudi facilitaran nous experiments sobre els fonaments biològics del raonament i la resolució de problemes. Fins i tot podrien ajudar els investigadors a decidir quines accions serien més eficaces per atendre els nens amb dificultats d’aprenentatge. “És un èxit enorme”, afirma Paige Harden, psicòloga de la Universitat de Texas que no ha participat en l’estudi.

Testos i genètica de la intel·ligència

Durant més d’un segle, els psicòlegs han estudiat la intel·ligència per mitjà de preguntes, uns exàmens que s’han convertit en bateries de tests que investiguen diferents habilitats, com ara el raonament verbal o la memorització. Els resultats obtinguts per cadascú varien segons l’habilitat estudiada. Però l’interessant és que aquests resultats són molt semblants: les persones que treuen una puntuació baixa en una habilitat acostumen a treure-la també baixa en les altres. D’aquesta semblança, els psicòlegs en diuen, de vegades, intel·ligència general.

Encara no sabem ben bé quina part del cervell explica la intel·ligència. Els neuròlegs han comparat els cervells dels que han obtingut qualificacions altes i baixes a les proves; volien buscar pistes i n’han trobat unes quantes. Per exemple, la mida del cervell explica una petita part de la variació, però hi ha moltes persones de cervell petit que obtenen una puntuació més alta que les que el tenen més gros. Altres estudis apunten que la intel·ligència té alguna cosa a veure amb l’eficiència amb què el cervell envia senyals d’una regió a l’altra.

Danielle Posthuma, genetista de la Universitat Vrije d’Amsterdam i principal autora d’aquest nou treball, es va començar a interessar per l’estudi de la intel·ligència als anys noranta. Va començar estudiant bessons idèntics, és a dir, amb el mateix ADN. Amb els seus col·legues van arribar a la conclusió que en els tests aquests bessons solen obtenir unes qualificacions més semblants que els no idèntics. Centenars d’estudis han arribat a la mateixa conclusió, la qual cosa demostra una clara influència de la genètica en la intel·ligència. Però això no vol pas dir que només els gens determinin la intel·ligència. El medi ambient també hi exerceix una gran influència, que només alguns científics coneixen prou bé. Per exemple, el plom a l’aigua potable pot fer baixar la puntuació obtinguda als tests. En canvi, aquesta puntuació pot ser més alta si els nens prenen suplements vitamínics als llocs on el menjar no conté iode.

Noves tècniques genètiques

Per dur a terme aquest estudi, els científics han utilitzat l’anomenat estudi d’associació del genoma complet: se seqüencien fragments de material genètic dispersos per tot l’ADN de moltes persones no relacionades entre elles i després es mira si les que comparteixen una característica concreta -per exemple, una puntuació molt alta en el test d’intel·ligència- comparteixen també marcadors genètics.

La Dra. Posthuma i altres experts van ajuntar les dades de 13 estudis anteriors per crear una gran base de dades de marcadors genètics i de resultats dels tests d’intel·ligència. Per a la seva sorpresa, van trobar 52 gens clarament vinculats a la intel·ligència. N’hi havia 12 que ja havien aparegut en estudis anteriors, però els altres 40 eren totalment nous. Segons els investigadors, tots aquests gens junts expliquen només un petit percentatge de la variació observada als tests d’intel·ligència; el coeficient intel·lectual només puja o baixa una petita fracció de punt. “Això vol dir que ens queda un llarg camí per recórrer, i que trobarem molts altres gens que seran importants”, afirma Posthuma.

Els científics volen estudiar a fons els 52 gens descoberts, perquè n’hi ha alguns que s’han vinculat a altres factors. Les variants genètiques que fan pujar el coeficient intel·lectual solen aparèixer més sovint en persones que no han fumat mai. També se’n troben amb més freqüència en fumadors que han aconseguit deixar aquest hàbit.

La doctora Harden pronostica que aquests nous coneixements sobre la genètica de la intel·ligència ens permetran ajudar els nens a desenvolupar-se intel·lectualment. El coneixement de les variacions genètiques ajudaria els científics a avaluar l’eficàcia de les diferents estratègies. Tot i així, segons Harden, no hem de confiar que amb aquests estudis millorarem l’entorn de les persones: “Sabem que el plom perjudica la capacitat intel·lectual dels nens. En aquest cas n’hi hauria prou amb unes senzilles mesures polítiques”.