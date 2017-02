Corresponsals, des del món del coneixement

El periodista britànic James Gerald Crowther (1899-1983) va ser sens dubte un dels pioners del periodisme científic al continent europeu. Després de dedicar-se primer a l’ensenyament i a vendre llibres de text, durant el bienni 1927-1928 va escriure com a col·laborador al voltant de seixanta articles de temàtica científica al diari The Manchester Guardian (avui The Guardian ). El 7 de desembre de 1928, C.P. Scott, en aquells moments director del diari, li proposa incorporar-se al diari com a scientific correspondant perquè li “sigui més fàcil la seva tasca com a periodista”. Crowther va desenvolupar aquesta feina al llarg de més de 50 anys. Amb aquesta “corresponsalia del món de les ciències” neix la figura del periodista científic a Europa.

El periodista científic és aquest indispensable narrador que indaga, investiga, pregunta i informa sobre els grans desafiaments que planteja el desenvolupament del coneixement científic, mèdic, ambiental i tecnològic. Una realitat transversal al món de les notícies. El periodista científic és efectivament un corresponsal que dona a conèixer i explica la complexitat del món del coneixement. Té, doncs, una responsabilitat considerable com a crític i com a seleccionador del contingut sobre el qual informa, divulga i analitza.

El rigor és essencial, i en bona part depèn de les fonts d’informació. Un rigor que ha de ser compatible amb la necessària divulgació i, per tant, capaç de ser amè, d’interessar i fins i tot de sorprendre a un públic majoritàriament no expert. La realitat és que avui totes aquestes característiques essencials de la tasca periodística s’han complicat i és cada vegada més difícil ser “corresponsal de les ciències” -i en general periodista- quan hi ha tants i poderosos impulsors d’una nou tipus de corresponsalia: la dels fets alternatius i les postveritats.