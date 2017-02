Harvard i el MIT guanyen la lluita de patents per a l’edició de gens

El Broad Institute de Cambridge, un centre de recerca afiliat al MIT i a Harvard, conservarà els drets potencialment molt lucratius d’una poderosa tècnica d’edició de gens que podria comportar importants avenços en medicina i en l’agricultura, segons va dictaminar dimecres l’Oficina de Patents i Marques dels EUA.

La decisió s’ha pres després d’una disputa molt renyida -seguida de prop pels científics i la indústria de la biotecnologia- i ha sigut un cop per a la Universitat de Califòrnia, que defensa que aquest va ser el lloc de naixement de la tècnica, que es coneix com a CRISPR-CAS9.

Califòrnia apel·larà

“És una victòria decisiva per al Broad Institute”, va dir Jacob S. Sherkow, professor associat de la Facultat de Dret de Nova York, que ha seguit el cas de prop.

El Broad Institute, en un comunicat, va dir que estava d’acord amb la decisió. Des de la Universitat de Califòrnia van assegurar que estan considerant una apel·lació, i van prendre nota que la decisió deixa la porta oberta a la universitat per obtenir les seves pròpies patents que cobreixen l’ús del CRISPR per a tots els tipus de cèl·lules.

“Tenen una patent sobre pilotes de tenis verdes; nosaltres tindrem una patent sobre totes les pilotes de tenis”, va dir Jennifer Doudna, professora de la Universitat de Califòrnia, en una trucada telefònica. Ella ha estat àmpliament reconeguda com a inventora de la tècnica d’edició de gens.

De moment, les empreses que vulguin sol·licitar el CRISPR per al seu ús en medicina, agricultura o en altres camps, pot ser que necessitin llicències tant del Broad Institute com de la Universitat de Califòrnia, va dir un advocat de la universitat. No obstant això, Sherkow assegura que “és dubtós que la universitat pugui obtenir una patent àmplia”, tenint en compte la decisió de dimecres.