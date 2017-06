Horts urbans: tan beneficiosos com es diu?

Els horts urbans es presenten com a solució per fer sostenibles les ciutats, que avui dia consumeixen molts recursos naturals alhora que generen molts residus. La producció de fruita i verdura a la mateixa ciutat pot reduir la petjada ecològica causada pel seu transport i millorar el microclima urbà. També s’hi veuen beneficis socials i de salut, tant física com mental, per a qui els cultiva. D’horts urbans, n’hi ha de molts tipus, des dels que ocupen petits espais en terrasses i patis interiors o en escoles, fins als que aprofiten espais buits de la ciutat o els que sorgeixen en zones periurbanes, prop de carreteres o en lleres de rius.

Tanmateix, no tothom hi veu només aspectes positius. Andrew Meharg, conegut pels seus estudis sobre l’acumulació d’arsènic en l’arròs, creu que abans d’instal·lar horts urbans a gran escala cal considerar la contaminació produïda a la ciutat, especialment el perillós gas diòxid de nitrogen i les matèries microparticulades en suspensió, que a gran part de Catalunya superen els límits indicats per l’OMS. A més, si s’usen aigües grises per regar els horts, poden contenir restes de medicaments que actuïn com a pertorbardors endocrins.

Un augment de vegetació a la ciutat faria que l’aire estigués més net, però els contaminants atrapats de l’atmosfera ciutadana es concentrarien a l’interior de les plantes. Menjar bledes, espinacs o enciams cultivats en una zona de trànsit intens representa empassar-se part de la contaminació generada pels vehicles. Meharg veu positiu l’augment de vegetació a la ciutat, però recomana cultivar plantes destinades a la producció de biomassa, llenya o fibra tèxtil vegetal i no a l’alimentació.

Crec que en comptes del minihort que volia posar al meu balcó hi posaré plantes que m’alegrin la vista i l’olfacte.