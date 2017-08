L’estratègia del tramvia o de l’autobús

Imaginem que es vol fabricar un producte -cosmètic, detergent, etc.- amb ingredients que tenen preus i eficàcies diferents. Es pot definir un òptim, que sol ser una combinació de preu i eficàcia. L’experimentació al laboratori donarà quina és la millor proporció de cada ingredient per a aquest òptim.

Aquesta estratègia, però, no es pot posar en pràctica quan s’han de prendre decisions dicotòmiques, com decidir si s’instal·la un tramvia o no. En aquest cas hi ha molts objectius independents: fer més fluid el trànsit en una certa zona o a tota la ciutat, reduir el transport privat, reduir el consum de derivats del petroli, reduir la despesa energètica global, reduir el temps de creuament dels carrers adjacents, minimitzar la possibilitat de col·lapse de la xarxa, facilitar l’accés a les botigues i als residents, i mil criteris més. No es pot definir una única funció objectiu a optimitzar perquè molts dels criteris anteriors són mútuament excloents entre ells i perquè, en última instància, la decisió és només de sí o no: posem tramvia o no el posem. No hi ha la possibilitat de fer experiments en un laboratori, com es feia amb el detergent o el cosmètic. Només es poden fer simulacions sobre el paper.

En general, és més fàcil implantar l’estratègia de l’autobús: té més flexibilitat, possibilitat de rectificació, un cost inferior i menys rebuig a curt termini. L’estratègia del tramvia és més potent i inflexible, determina el futur i influeix en aspectes col·laterals. A més, un cop presa la decisió tramvia, caldrà retocar el funcionament de tota la xarxa i modificar línies d’autobús, canviar freqüències de semàfors, variar sentits de circulació i altres accions complementàries. No és fàcil decidir-se, no.

En molts altres dilemes vitals ens fan decidir si tramvia -definitiu- o autobús -ja ho veurem-, i la decisió també ens fa patir igual.