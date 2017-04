L’excés d’algues apaga la vida

La vida depèn, entre altres coses, de la proporció de nitrogen i fòsfor que hi ha al medi. Normalment hi ha molt més nitrogen disponible que fòsfor, i les espècies han evolucionat per viure en aquestes condicions. Si aquesta proporció s’altera, els organismes redueixen la seva capacitat de creixement i manteniment de les funcions vitals. En un estudi publicat a la revista Ecology Letters, en el qual han col·laborat Josep Peñuelas i Jordi Sardans, investigadors del CREAF, s’ha analitzat la proporció de nitrogen i fòsfor en diferents ecosistemes d’aigua dolça del món, i s’ha pogut constatar que aquesta proporció s’està alterant en les conques fluvials on l’activitat humana és més intensa i on hi ha més població.

“Si un riu o un llac estan en bon estat, el més habitual és que trobem força més nitrogen que fòsfor, de manera que, si les algues i les plantes aquàtiques no creixen més, és sobretot per manca de fòsfor”, explica Peñuelas. Però amb l’abocament continu de detergents, pesticides, fertilitzants i aigües residuals urbanes i industrials en moltes conques fluvials del món s’estan afegint quantitats desorbitades de fòsfor, que s’està acumulant molt més ràpidament que el nitrogen. Així, el fòsfor ha passat de ser un nutrient desitjable a ser un contaminant a les regions urbanes més densament poblades i a les àrees amb agricultura intensiva.

De manera natural, les algues tenen en els seus teixits set vegades més nitrogen que fòsfor, i en plantes terrestres aquesta proporció augmenta fins a unes quinze vegades més. Ara les enormes quantitats d’aquests elements afavoreix un procés que es coneix com a “eutrofització” de l’aigua. Consisteix en una fertilització que origina un creixement desmesurat d’algunes espècies d’algues en superfície que acaben per impedir el pas de la llum, de manera que les algues del fons no poden fer la fotosíntesi i l’aigua acaba perdent gairebé tot l’oxigen. A més, aquesta contaminació de nitrogen i fòsfor afecta també les plantes aquàtiques que viuen submergides o surant a l’aigua.