L'oli ajuda a protegir els ossos

El consum habitual d’oli d’oliva redueix un 51% el risc de patir una fractura osteoporòtica. Així ho indica un estudi en el qual, entre d’altres, han participat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), l’Hospital Clínic (UB), l’Hospital del Mar i la Universitat de València.

Per a l’estudi s’ha valorat la incidència que tenia prendre cada dia entre quatre i cinc cullerades d’oli en 870 persones d’entre 55 i 80 anys (l’edat que presenta risc d’osteoporosi) a les quals s’ha estat seguint, i se n’han recollit dades durant una mitjana de 9 anys. Els investigadors han analitzat també l’estil de vida, l’historial clínic i la medicació dels participants.

Fins ara, la comunitat científica s’havia fixat en els efectes positius derivats de l’administració de components de l’oli, com per exemple els polifenols en càpsules. Ara bé, no s’havia avaluat mai els efectes del consum d’oli sobre la fractura en si mateixa.

Els científics que han liderat l’estudi, Mònica Bulló i Jordi Salas-Salvadó, de la URV, atribueixen aquests beneficis “al conjunt de substàncies que componen l’oli d’oliva verge, des del greix fins als polifenols i altres components, per les seves propietats antiinflamatòries i antioxidants”.

Altres beneficis

Del treball se’n deriven noves recomanacions perquè les persones amb osteoporosi puguin prevenir fractures. Es tractaria d’incloure de manera habitual l’oli en la dieta: és una manera eficaç de protegir els ossos i, per tant, de disminuir les fractures que pot ocasionar l’osteoporosi. Actualment, l’osteoporosi es tracta amb complements de calci i vitamina C.

L’oli d’oliva també ha demostrat àmpliament els seus efectes beneficiosos en relació a les malalties cardiovasculars. També hi ha estudis que apunten als seus efectes beneficiosos sobre el fetge, i fins i tot pot resultar útil per tractar els danys hepàtics ocasionats per dietes grasses.