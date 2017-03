Malalts per ser pobres, i pobres per ser malalts

L’any 1951, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va explicar el cercle viciós de malaltia i pobresa: “Els homes i les dones emmalaltien perquè eren pobres, i s’anaven fent encara més pobres perquè emmalaltien, i empitjoraven perquè s’havien fet més pobres”. Les malalties endèmiques de països en vies de desenvolupament són exemples clars d’aquest fenomen, perquè tenen una gran incidència i endarrereixen o impedeixen el desenvolupament dels països afectats. El cercle viciós malaltia-pobresa, però, es dona també en països desenvolupats. A començament de la dècada del 1990, l’antropòleg mèdic Merrill Singer va encunyar el terme sindèmia per referir-se a la interacció entre diversos problemes de salut i socials que es reforcen mútuament en una relació sinèrgica i que coincideixen en una mateixa persona. Descrivia com a sindèmiques les interaccions negatives entre el fet de consumir drogues, ser víctima de violència i la infecció pel VIH detectades en molts malalts de sida que també vivien en ambients urbans pobres, patien desnutrició i no rebien l’atenció mèdica adequada. Avui dia, la crisi dels refugiats i altres migrants està creant noves situacions sindèmiques, objecte de preocupació pels sistemes de salut pública. Els últims anys el Fòrum Europeu de Salut ha lamentat que en la presa de decisions polítiques europees en relació a aquests col·lectius no hi intervinguin professionals de la salut. Els que fugen de guerres o de la fam solen ser persones sanes en deixar el seu país, però el seu context personal i social acaba afectant la seva salut. Els països que els acullen haurien de tenir en compte la seva vulnerabilitat i tenir en compte un enfocament sindèmic per tractar els problemes que pateixen. Altrament, entraran en un cercle viciós com el que definia l’OMS el 1951.