Microbis menjadors de plàstic

Com més va, més se sap sobre el paper dels microbis en activitats amb les quals no se solen associar, des de causar malalties no contagioses fins a poder actuar com a agents descontaminants. Avui dia, recerques en àmbits que aparentment no tenen cap relació amb la microbiologia tenen en el seu punt de mira bacteris i altres microorganismes.

Se sap que els microbis que viuen a l’intestí (la microbiota o flora intestinal) canvien al llarg de la vida i poden contribuir a fer augmentar malalties inflamatòries pròpies de la vellesa. També s’ha trobat una relació entre la composició de la microbiota intestinal i l’obesitat o la diabetis de tipus 2. El nombre de cèl·lules microbianes que viuen en el cos d’una persona adulta és molt més gran que el nombre de cèl·lules del seu propi cos. S’entén, doncs, que influeixin en el seu estat de salut.

Una notícia recent que aparentment no està relacionada amb els microbis també podria estar-ho. Titulars destacats anunciaven la descoberta que les erugues (larves) d’una papallona que ataca els ruscos (l’arna de la cera) pot menjar polietilè, el plàstic amb què estan fetes les bosses dels comerços. El 2014 es van trobar unes altres papallones que podien menjar aquest plàstic gràcies als microbis del seu intestí, i el 2016, en un abocador de politeraftalat d’etilè (el PET amb què es fan moltes ampolles), també s’hi va descobrir un bacteri menjador de plàstic. És molt probable que siguin els microbis de l’arna de la cera els que també confereixin a aquest insecte la capacitat de degradar el plàstic.

A Pasteur s’atribueix la frase “Senyors, són els microbis els que tindran l’última paraula”. En els microbis podria trobar-se la clau per resoldre el problema que representen els milions de tones de plàstic acumulades al planeta.