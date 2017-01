Què promet la ciència Per al 2017?

Fins ara, l’ètica científica ha marcat que 14 dies és el temps màxim durant el qual un embrió pot romandre en cultiu en una placa de Petri per ser estudiat, és a dir, abans que apareguin els primers signes de desenvolupament del sistema nerviós. Però era un límit al qual no s’ha arribat mai: fins ara, cap científic no havia mantingut un cultiu d’embrions més enllà dels nou dies. Science ha volgut destacar el fet que el 2016, per primer cop, un equip de científics de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) i de la Rockefeller University (USA) hagin mantingut embrions in vitro durant dues setmanes, fet que obre la porta a pensar que durant el 2017 es faran estudis sobre fases del desenvolupament embrionari més avançades, d’entre 2 i 4 setmanes, període en què els òrgans es comencen a desenvolupar. El trencament de “la regla dels 14 dies” (tal com l’anomena Nature en un altre article) ha encetat un intens debat ètic.

Science destaca també altres àrees de la ciència que seran notícia durant el 2017. Durant l’any passat es van posar en marxa mitja dotzena d’estudis amb humans per provar l’eficàcia de diferents vacunes contra el Zika, tots ells a petita escala. Tenint en compte els bons resultats de totes en experiments amb ximpanzés, amb proteccions del cent per cent, Science creu que durant el 2017 és probable que aquests assajos donin bones notícies i que, passades les proves de seguretat en humans, ben aviat comencin els estudis a gran escala per provar-ne l’eficàcia real. Un dels problemes que sembla que cal superar és que se sospita que la vacuna pot tenir contrapartides. L’efecte dels anticossos que s’inoculen podrien interactuar amb algunes formes del virus del dengue i, al mateix temps que es protegeix del Zika, augmentar la susceptibilitat al dengue.

Un planeta nou

Science també destaca un estudi del 2016 en què s’han trobat indicis d’un planeta al Sistema Solar més enllà de Neptú, amb un diàmetre entre dues i quatre vegades el de la Terra. La seva òrbita seria tan gran que probablement trigaria entre 10.000 i 20.000 anys a recórrer-la. Durant el 2017, els científics podrien comprovar si realment aquest novè planeta existeix. Fins ara, els astrònoms no l’han observat directament sinó que ha inferit la seva existència a partir de l’anàlisi de dades sobre el seu possible efecte gravitacional sobre Plutó i sobre la seva influència en la població de cometes al Sistema Solar.

Una altra de les fonts de notícies relacionades amb la ciència durant el 2017 serà Donald Trump, segons Science, ja que el president dels Estats Units ha anunciat que abordaria dotzenes de regulacions basades en evidències científiques acceptades fins ara. El Brexit també farà parlar, ja que es reduirà la participació del Regne Unit en projectes de recerca europeus.