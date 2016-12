Els ambivalents torrons de xocolata

Segons dades dels fabricants, més de la meitat dels torrons que es venen actualment són de xocolata amb gustos diversos, i només el 10% són dels clàssics, el dur -el d’Alacant- i el tou -de Xixona-. El torró de praliné de xocolata ha de contenir un mínim de 50% de cacau i de fruita seca, tot i que hi ha “torrons” que realment són només bombons. La xocolata també farceix o embolcalla les neules, i els bombons daurats o d’altres colors ja són “tradicionals”. La xocolata ja havia colonitzat les mones de Pasqua, i ara envaeix panellets, coques de Sant Joan i bombons de Sant Valentí.

Al nostre país el consum de xocolata augmenta -més de 7 quilos de cacau i xocolata a l’any per persona-, tot i que en comparació amb altres països estem força per sota. Un terç es consumeix com a tauletes o torrons, un quart com a preparats de cacau per esmorzar, i la resta, bombons, barretes d’entre hores i cremes d’untar.

La xocolata i el cacau tenen actualment molt bona premsa entre els nutricionistes i dietistes, fins al punt de recomanar-ne el consum moderat -de 20 a 40 grams al dia-, sempre de xocolata negra del 70% o més de cacau. Els flavonoides i polifenols que conté són antioxidants. La teobromina és un estimulant del sistema nerviós. La fenetilamina que conté és la “droga de l’amor romàntic”. A més, compta amb vitamines i minerals, en especial el magnesi, de gran interès. La fruita seca té també un perfil de greixos molt saludable.

Totes aquestes dades subministren la coartada ideal per alleugerir el component de culpabilitat de la ingesta de torrons de xocolata, que, òbviament, engreixen: més de 500 quilocalories cada cent grams. Com diuen eminents experts en nutrició, a les festes és natural saltar-se la dieta, però sense passar-se.