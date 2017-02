40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana

Fa uns dies fullejava el llibre Natura, ús o abús. Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. És una obra de redacció col·lectiva impulsada per la Institució Catalana d’Història Natural i dirigida pel biòleg Ramon Folch. En tinc la segona edició (1988) i una nota hi indica que la primera, del 1976, va adoptar-se com a document de treball per a l’àmbit d’ordenació del territori del Congrés de Cultura Catalana. Aquesta nota m’ha recordat que enguany es commemoren els quaranta anys d’aquell congrés, un esdeveniment que va mobilitzar molts sectors de la societat catalana i va analitzar en profunditat l’estat de la nostra cultura en el sentit més ampli del mot; una cultura en la qual també tenen cabuda la recerca, la sanitat, la indústria, l’economia i la gestió ambiental. El Congrés de Cultura Catalana va desenvolupar-se durant la transició cap a la democràcia; repassar ara les resolucions dels diversos àmbits permet adonar-se que devien ser molt útils per al govern democràtic que s’estava gestant. Algunes propostes de l’àmbit de recerca no es van poder dur a terme, com ara la transferència a la Generalitat dels centres del Consell Superior d’Investigacions Científiques espanyol. En canvi, les propostes sobre el català com a llengua d’expressió científica van ser més afortunades; el seu ús a les universitats i la fundació, el 1985, del centre de terminologia de la llengua catalana (Termcat) van contribuir a la normalització del català científic. En l’àmbit d’ordenació del territori, el llibre blanc va contribuir a definir la política ambiental del primer Govern català autonòmic i a iniciar la Campanya de Salvaguarda del Patrimoni Natural. Alguns problemes ambientals d’aquella època es van resoldre, però n’han sorgit d’altres. Un nou llibre blanc podria definir la política d’un futur govern català independent.