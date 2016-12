La ciència més destacada del 2016

Com cada any, les principals revistes científiques, Nature i Science, fan un repàs sobre el més important. Nature ha destacat com un dels 10 millors científics de l’any Guillem Anglada, investigador principal del grup que va detectar l’exoplaneta més pròxim a la Terra que s’ha trobat mai, un dels candidats a poder allotjar vida. L’investigador d’Ullastret investiga i dóna classes al Regne Unit, a la Queen Mary University.

Per la seva banda, Science, que fa un llistat de les 10 troballes més rellevants, en destaca també dues més amb participació catalana. La primera del rànquing és la detecció d’ones gravitacionals a través de LIGO, un instrument d’alta precisió situat als Estats Units. Hi ha participat un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Science també destaca l’estudi que ha determinat que els sapiens van sortir de l’Àfrica cap a Europa en una sola onada migratòria, un estudi en què ha participat l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC).

La simfonia de l’Univers

El 1916 Albert Einstein afirmava que, d’acord amb la seva teoria de la relativitat, a l’Univers hi ha ones gravitacionals originades en grans fusions com les que tenen lloc quan s’uneixen dos forats negres massius. Fins ara, però, mai s’havien pogut detectar. Aquest any un equip d’un miler de científics de tot el món (entre els quals, de la UIB) ha interceptat les ones procedents del xoc de dos forats negres.

Tota la informació sobre els forats negres s’havia basat fins ara en dades indirectes. Les ones gravitacionals són ones produïdes per esdeveniments violents, com ara la fusió de forats negres i l’explosió de supernoves, que viatgen a la velocitat de la llum i provoquen distorsions en l’espai i el temps, que s’accelera o es desaccelera al seu pas. Així doncs, detectar-les i mesurar-les és indispensable per conèixer realment com és l’Univers i els fenòmens violents que hi han tingut i que hi tenen lloc. Són vibracions comparables amb el so. Per tant, les ones recullen la simfonia que narra els orígens més violents de l’Univers.

Una sola migració dels ‘sapiens’

“Les nostres dades mostren que la sortida de l’Àfrica es va produir en una única onada de la qual tots els humans som descendents”, afirmava a l’ARA Jaume Bertranpetit, director de l’IBE-CSIC, quan es van donar a conèixer a Nature Genetics els resultats de la recerca en la qual el centre que encapçala ha tingut un paper fonamental. Fa uns 80.000 anys, l’ Homo sapiens arcaic va evolucionar a home modern a l’Àfrica. Una petita part de la població el va abandonar i va donar lloc a totes les poblacions humanes fora d’aquest continent. No obstant això, hi havia dubtes sobre si aquest procés s’havia produït en una o diverses onades migratòries. En l’estudi s’han analitzat centenars de genomes d’aborígens, africans i dels pigmeus de les illes Andaman, a Papua Nova Guinea. No tan sols ha permès confirmar que l’anomenat Out of Africa es va produir en una sola onada, sinó també identificar un homínid amb el qual els sapiens van tenir relacions i que fins ara no es coneixia.

Science també destaca els resultats d’una altra recerca que demostra que els grans simis tenen habilitats cognitives que els permeten intuir el que un altre simi, o fins i tot un humà, està pensant.

L’exoplaneta veí

Aquest any també s’ha detectat l’exoplaneta mes pròxim a la Terra, Proxima b, que orbita al voltant de l’estrella més pròxima al Sistema Solar, Proxima Centauri. “És petit, amb una massa comparable a la Terra i està situat en zona habitable, cosa que vol dir que la temperatura és tolerable perquè hi hagi aigua líquida i, per tant, química complexa, com a la Terra”, explicava Anglada a l’ARA. El seu període de revolució al voltant de l’estrella amfitriona és d’11,2 dies. Tot i que en els últims anys s’ha descobert una abundant quantitat d’exoplanetes, sobretot gràcies a la missió Kepler de la NASA, aquesta troballa resulta particularment prometedora perquè, algun dia, en un futur pròxim, s’hi podria arribar. És a 4,2 anys llum (o 25 trilions de milles) de la Terra, una distància curta en termes còsmics.

Òvuls de laboratori

La biologia també ha donat importants resultats. Es tracta d’experiments amb animals, però que obren pas a aplicacions en humans. Per primer cop, científics japonesos han aconseguit crear òvuls fèrtils al laboratori a partir de cèl·lules de la pell. Fins i tot van aconseguir que hi naixessin ratolins. Però encara hi ha molt camí per recórrer, ja que de 1.300 embrions tan sols van néixer 28 cries i perquè es desconeixen els riscos que hi poden haver implicats.

També s’ha avançat en la recerca per frenar l’envelliment. Ratolins i humans comptem amb un tipus de cèl·lules, les cèl·lules senescents, responsables de l’envelliment. En un experiment amb ratolins fet a la Clínica Mayo, els científics han aconseguit allargar la vida dels animals en un 35% eliminant aquest tipus de cèl·lules. Tot i que el procediment és impossible en humans, ja hi ha en marxa investigacions amb fàrmacs senolítics. Es preveu que l’any vinent comenci el primer assaig clínic amb humans. Un altre avenç destacat per Science ha sigut la creació de proteïnes sintètiques al laboratori per crear una vacuna per a la grip universal.

La IA guanya als humans

Aquest any la intel·ligència artificial (IA) ha fet un gran pas, segons Science. Amb els seus algoritmes, el programa AlphaGo (desenvolupat per una empresa subsidiària de Google, DeepMind) va aconseguir derrotar un dels campions mundials de Go. No és el primer cop que la IA sobrepassa els humans en el tauler de joc. Fa una vintena d’anys el Deep Blue d’IBM va guanyar a Garri Kaspàrov als escacs. Ara la rellevància d’aquesta nova victòria per a la recerca en IA està en el fet el Go és un joc molt més impredictible. El programa ha demostrat la seva capacitat d’aprenentatge, de prendre decisions i d’adquirir eines per a la intuïció.

Seqüenciadors portàtils

Science també destaca dos avenços tecnològics. La creació de seqüenciadors portàtils basats en una nova tecnologia anomenat MinION i desenvolupats per Oxford Nanopore suposa un gran pas per a la medicina, ja que faria més barat i accessible l’accés a una medicina personalitzada i, sobretot, facilitaria les analítiques en situacions d’emergència, com ara epidèmies. Permet seqüenciar el genoma humà, però també microbis. Fins i tot l’han estat provant des de l’Estació Espacial Internacional per analitzar microbis que es troben a terra. Science preveu que el 2017 es publicaran un gran nombre d’estudis amb aquesta tecnologia.

Un altre avenç tecnològic han sigut les metalents, que poden enfocar en tot l’espectre de llum visible i la seva producció és econòmica. Poden revolucionar la recerca, amb potents microscopis, i altres dispositius amb càmeres.