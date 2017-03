El dilema entre llibertat i seguretat

El clàssic dilema entre llibertat i seguretat es manifesta de forma clara en temes controvertits de seguretat alimentària, entorn als quals els legisladors solen prendre decisions basades en arguments quantitatius. Per sota d’un cert valor, s’autoritza; per sobre, es prohibeix. Se sol pensar que la legislació europea es decanta cap a la seguretat i prohibeix certes practiques, mentre que la legislació dels Estats Units sol primar la llibertat responsable. Però no sempre és així: vegem-ne quatre exemples.

En molts cafès, a Califòrnia, hi ha cartells oficials que adverteixen que en el cafè i en productes fets al forn s’hi generen quantitats apreciables d’acrilamida, que pot produir càncers en animals de laboratori i que també es trobar en menjars fets a casa. No prohibeixen el cafè, però avisen; a Europa encara no hi ha directrius sobre aquest producte. A les botigues americanes informen que els envasos i llaunes folrats de certs plàstics poden contenir bisfenol A (BPA), del qual se sospita que pot provocar danys en el sistema reproductiu femení.No prohibeixen el producte, però avisen. En canvi, a Europa es considera un producte innocu (excepte a França). Amb una filosofia similar, als EUA s’adverteix als envasos de llet crua no pasteuritzada - allà, legal- que poden contenir patògens capaços de causar problemes a certs consumidors. A Europa, en canvi, la llet s’ha de vendre pasteuritzada o esterilitzada. Certes marques als EUA afirmen que és millor consumir llet de vaques no tractades amb l’hormona del creixement boví (rBST), i l’administració els obliga a dir a totes les ampolles de llet que no hi ha diferència entre la llet de vaques tractades i la de les no tractades. A la Unió Europea simplement està prohibit l’ús de la rBST. Què preferim, doncs? ¿Llibertat amb informació o seguretat amb prohibicions?