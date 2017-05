El gegant adormit del canvi climàtic

Amb més d’11 milions de quilòmetres quadrats, la tundra, l’última franja de terra ferma abans d’arribar a l’oceà Àrtic, representa prop del 10% de la superfície terrestre del planeta i és un dels seus hàbitats més vastos, inhòspits i inaccessibles. A causa de les baixes temperatures, gran part del sòl de la tundra està permanentment congelat i forma l’anomenat permafrost. Aquesta capa glaçada de terra actua com un immens congelador natural i permet que les restes orgàniques de plantes i animals es conservin intactes. Com a conseqüència del canvi climàtic, cada vegada hi ha més permafrost que es fon i això fa que aquestes deixalles es descomponguin i alliberin gasos, entre els quals abunda el metà.

L’efecte hivernacle del metà

Si es considera un període de 20 anys, el metà provoca un efecte hivernacle 86 vegades més intens que el diòxid de carboni. I s’estima que si a l’atmosfera hi ha actualment 850 gigatones de carboni, al permafrost n’hi ha 1.400, bona part de les quals poden acabar alliberades en forma de metà.

Un estudi publicat recentment a la revista Current Climate Change Reports conclou que la fusió del permafrost pot contribuir en 0,3ºC a l’augment de temperatura del planeta al llarg del segle XXI. Tenint en compte que la temperatura ja ha augmentat 0,9ºC des de l’època preindrustrial i que l’Acord de París de fa un any comprometia els països signants a fer esforços per no superar un augment d’1,5ºC, el metà alliberat en la fusió del permafrost serà sens dubte una de les principals dificultats que s’hauran d’afrontar en la lluita contra el canvi climàtic. Perquè a diferència de les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’origen humà, que admeten un cert control, la fusió del permafrost és en ella mateixa una conseqüència ingovernable del canvi climàtic que, a més, realimenta el procés d’escalfament global. El repte de mantenir l’augment de temperatura del planeta per sota dels 1,5ºC serà, doncs, majúscul.