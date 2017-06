La histamina no és viva: és una molècula!

L’episodi recent d’intoxicació per histamina per culpa d’algunes partides de tonyina vermella ha generat comentaris, especialment a la ràdio i a les xarxes socials, en els quals es posen de manifest diverses concepcions errònies. La histamina és una molècula que tots tenim a l’organisme. Té un paper com a neurotransmissor, però sobretot la notem quan algun patogen penetra a l’organisme. Alguns glòbuls blancs de la sang, entre altres cèl·lules, generen histamina, que provoca una reacció inflamatòria amb picor, un envermelliment de la pell i un augment local de temperatura. També fa que es dilatin els vasos sanguinis i baixi la pressió de la sang, mecanismes que són a la base dels greus xocs anafilàctics. I tot això, per protegir-nos.

La histamina es produeix quan s’escalfa a més de 15 ºC la histidina, un aminoàcid essencial que tenim molts éssers vius. Fruites, verdures i sobretot peixos com la tonyina vermella, el verat i el bonítol en poden tenir quantitats importants si no s’han conservat en fred. Sembla que aquesta ha sigut la causa del brot epidèmic recent.

Quan és pura, la histamina és una pols blanca que es fon a 83ºC i es dissol en aigua. És una molècula com qualsevol altra, entre els milions i milions de molècules que existeixen. Alguns comentaris a les xarxes es preguntaven si la cocció no la fa desaparèixer. Doncs no: coure a més de 60 o 70ºC pot matar organismes vius com bacteris, però no mata la histamina perquè les molècules no han estat mai vives i a aquestes temperatures no es descompon. Tampoc la inhibeix l’escabetx, el procés d’enllaunat o la congelació del peix: no és com el cuc anisakis. Aplicar receptes contra unes contaminacions a altres per analogia no només és inútil sinó que, pitjor encara, ens pot donar una falsa seguretat. La solució, com sempre, és seguir els consells de les autoritats sanitàries.