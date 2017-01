Per què envelleixen els monuments?

Els edificis i els monuments de pedra es deterioren amb la pluja, el vent, el sol i l’ombra, el fred i la calor; i els contaminants ambientals (orgànics o inorgànics) n’alteren els materials, no tots igual de vulnerables. Encara hi ha més factors, com l’acció dels éssers vius. I no em refereixo a la destrucció humana en temps de guerra o a les pintades dels grafiters. Els bacteris, fongs, algues i plantes que creixen damunt dels monuments poden degradar-los, i també els ocells que hi deixen caure els seus excrements. Líquens i molses embelleixen parets i murs en donar-los aquella pàtina de construcció antiga que sol ser molt apreciada, però també els envelleixen, perquè els productes del seu metabolisme actuen com a agents corrosius i van desintegrant-ne la pedra, on es formen forats que després poden omplir-se de terra en la qual poden créixer algunes plantes. Els líquens que colonitzen les superfícies dels monuments poden ser molt diversos. En un estudi fet en restes arqueològiques a l’illa de Sardenya s’hi van identificar unes 300 espècies de líquens. En un sol nurag, van identificar-se’n 12, que creixien en diverses parts del monument i que poden afectar-lo de manera diferent. Des dels que només penetren en la pedra algunes dècimes de mil·límetre i formen una mena de crosta a la superfície, fins als que s’hi endinsen uns 16 mil·límetres. I no tots els tipus de pedra es deterioren igual. Els edificis de roques calcàries, com ara la pedra de Montjuïc, es malmeten més fàcilment perquè, si hi ha humitat, el CO 2 que allibera el liquen reacciona amb el carbonat càlcic de la roca i forma bicarbonat que o bé s’escorre o bé queda incrustat a la pedra. Quan ens trobem una església, un castell o algun altre monument amb aquella pàtina d’antiguitat que solem admirar, hem de pensar que el que realça la seva bellesa és també causa de la seva destrucció.