El soroll també té efectes en la natura

La contaminació atmosfèrica mata. Avui ja no en tenim dubtes científics, però anys enrere aquesta afirmació era molt criticada, sobretot pels polítics responsables de prendre mesures preventives. Amb el soroll està passant una cosa semblant. Durant anys hem conviscut -i ho continuem fent- amb sorolls excessius a les grans ciutats. Avui sabem que el soroll també mata!

Segons un informe de l’Agència Europea de Medi Ambient, a l’estat espanyol s’atribueixen un miler de morts anuals al soroll extrem. El soroll provoca tensió arterial, sordesa i cefalees. També impedeix dormir, cosa que augmenta la irritabilitat i, per tant, les úlceres de duodè i els riscos d’accident. Després del Japó, Espanya és el país amb uns índexs més alts de contaminació acústica, segons l’OCDE.

Un nou estudi científic publicat a la revista Science ha posat de manifest que la contaminació acústica també té efectes negatius a la natura, perquè “altera la distribució i el comportament d’espècies clau i pot tenir efectes en cascada sobre la integritat dels ecosistemes”. Òbviament, afecta les espècies animals, però s’han descobert efectes indirectes sobre invertebrats que no tenen sentit de l’oïda i fins i tot sobre vegetals que depenen d’animals per dispersar les seves llavors. Per tant, el soroll no és només un problema urbà!

La circulació de vehicles -sobretot de motos i quads- en espais naturals és una de les principals fonts de contaminació acústica. La permissivitat sobre això és increïble. Per no parlar de la nova i insensata moda que s’ha començat a escampar arreu amb l’organització de festes rave al mig d’espais naturals, on els decibels fora de tota norma -urbana o rural- es conjuminen amb moltes altres faltes irresponsables de respecte al medi natural. Quan es prendran mesures?