Per a molts dels clients, passar Les vacances en un càmping Respon a una filosofia de vida

La majoria dels campistes relacionen les seves estades als càmpings amb una “filosofia de vida” que els acosta a la natura, a la llibertat i a la desconnexió de la vida atrafegada i encasellada que porten als seus pobles i ciutats. La possibilitat de seguir els ritmes de la natura, de passejar a l’aire lliure amb la mainada en entorns naturals controlats que ofereixen tota mena d’activitats i propostes, és un altre dels avantatges que destaquen els campistes. Els càmpings saben que aquesta “filosofia” passa de pares a fills i, en molts casos, els càmpings amb més història han vist passar fins a tres o quatre generacions per les seves instal·lacions. A la mostra sobre els càmpings que aquests dies recorre les comarques gironines això s’ha volgut resumir amb una frase de Henry Miller: “El nostre destí de viatge mai no és un lloc, sinó una nova manera de veure les coses”.

Els que coneixen els càmpings actuals saben que no són els factors econòmics els que fan decidir una família a anar de càmping. Els càmpings ofereixen un ventall d’opcions i preus molt variables, que poden anar des de la fórmula tradicional d’una parcel·la per plantar-hi una tenda de campanya fins a bungalous de disseny que superen en comoditats i serveis els hotels de màxima categoria. Als càmpings hi ha gent de tots els nivells econòmics. “Pel que ens costa tenir instal·lada la caravana al càmping durant quatre mesos podríem fer un viatge a l’estranger o anar d’hotel, però nosaltres preferim el càmping”, explica la Carina. Ella i el seu marit són clients fixos cada any en un càmping empordanès arran de mar, on instal·len la caravana des de la Setmana Santa fins al mes d’octubre. Fa deu anys que ella i el seu marit fan temporada al mateix càmping, però anteriorment havien voltat per diversos càmpings de Catalunya amb els seus fills, que eren petits. La Carina ja era habitual dels càmpings quan ella era petita i va acostumar a aquest estil de vacances el seu marit i els seus fills. “A ell li agrada anar en bicicleta, fer submarinisme i fer altres activitats, però jo el que busco al càmping és el descans total, no fer gaire res, desconnectar i gaudir de la natura i dels amics que tenim allà”, explica la Carina. “En un càmping estàs tot el dia a l’aire lliure i, si vols, fas molta vida social”, afegeix.

També són clients fixos d’un mateix càmping en Jim Heron i la seva dona, la Heather, de 74 i 70 anys, respectivament. Des de fa 20 anys que tenen plaça fixa en un càmping de l’Estartit, al peu del massís del Montgrí. Estan jubilats i eviten la temporada alta. El clima que troben aquí quan hi arriben per Setmana Santa o durant el setembre és ideal per a ells. Abans de fer-se clients fidels d’aquest càmping estiuejaven a Tossa de Mar, on tenien una barca, però un dia van decidir establir la seva base al càmping de l’Estartit, on es troben com a casa seva, parar-hi la seva caravana dues vegades a l’any, i fer-hi vida de campista actiu. Han visitat tot Catalunya i gaudeixen de la gastronomia i d’un paisatge que consideren únic. “La primera vegada que vam venir a la Costa Brava ens vam enamorar d’aquest lloc i de l’hospitalitat i simpatia de la seva gent, i vam decidir que seria el lloc on passaríem sempre les vacances”, assegura en Jim.

Segurs i ben acollits

La Heather explica que els últims vint anys no han canviat de càmping perquè s’hi senten segurs, acollits i ben tractats. “Aquí no som un número, som persones amb nom i cognom, els responsables del càmping són com uns amics més en els quals pots confiar en tot”, diu la Heather. La parella, que ja fa uns anys que venen sols, sense els fills, agraeixen també l’ambient familiar del càmping i esperen cada any trobar-hi clients habituals com ells, amb els quals han establert una gran amistat. Ja coneixen el dia de mercat dels pobles de la rodalia i, de tant en tant, amb la seva colla d’amics del càmping, organitzen una excursió per qualsevol indret de Catalunya. També munten sovint viatges a Barcelona. Una estelada que penja a la porta de la seva caravana delata que, per a ells, Catalunya és la seva segona casa.

Animació i mascotes

Els càmpings han anat evolucionant fins a oferir tota mena d’activitats d’esport, lleure o cultura, que acontenten tota mena de públics. Són grans parcs de vacances que, amb tot, no han perdut el contacte amb el medi que està en l’origen de la seva fascinació: sol, platja, muntanya, vida sana, cels estelats i el cant dels grills i els ocells.

Paradís infantil

Les activitats dedicades a la mainada són cada vegada més importants i cuidades, amb equips de monitors experimentats que busquen com entretenir-los i divertir-los a la vegada que els formen. Ja hi ha més d’una vintena de càmpings que han creat la seva pròpia mascota, que els ajuda en la relació amb els més menuts i és un element identificatiu, com per exemple l’Amfi del Càmping l’Àmfora, en Cypsi del Càmping Cypsela o en Joi del Càmping Cala Montjoi.

Amb el gos

Cada vegada són més els càmpings que accepten gats i gossos, i que fins i tot tenen espais reservats per al lleure d’aquests animals. La majoria, però, opten per no acceptar animals de companyia en temporada alta, que és quan els càmpings estan a plena ocupació.

Un niu d’anècdotes

Els empresaris més veterans tenen un niu d’anècdotes sobre la fidelitat i devoció pels càmpings dels seus clients. Josep Suñé, de Las Dunas de Sant Pere Pescador i del càmping L’Escala, recorda un client belga que al càmping es va enamorar d’una noia holandesa i al cap d’uns anys hi van voler tornar per celebrar el seu casament, ell vestit de militar i ella de blanc.

Els càmpings afavoreixen relacions d’amistat molt intenses entre famílies i no són estranys els casos en què els futurs clients truquen a les recepcions per mirar de coincidir en dates amb altres campistes amb els quals van congeniar durant les vacances anteriors.

Llaços indestructibles

Són molts els que asseguren que “la gran família del càmping” és molt més que un tòpic, que és una realitat palpable en els llaços indestructibles que es teixeixen durant les vacances. Els treballadors dels càmpings sovint són testimonis de la intensitat amb què els campistes viuen històries extraordinàries durant les vacances, i que deixaran el pòsit de records molt bonics que no oblidaran en tota la vida.