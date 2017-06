“Acabar amb el conflicte també passa perquè els refugiats palestins puguin tornar a la seva terra natal”

LEILA KHALED (Haifa, 1944) tenia només quatre anys quan va haver de fugir de casa seva i refugiar-se al Líban. La seva família va ser víctima de la Nakba ( catàstrofe, en àrab), l’expulsió de 800.000 persones de Palestina després de la creació de l’Estat d’Israel. Membre del Front Popular per a l’Alliberament de Palestina (FPAP), del Consell Nacional Palestí i de la Unió General de Dones Palestines, el 1969 es va convertir en la primera dona a segrestar un avió. Aquella acció, que va intentar repetir el 1970 -llavors va ser detinguda en ple vol-, la va convertir en un símbol de la lluita i la resistència contra l’ocupació israeliana. La seva foto amb el rostre somrient, la kufia (el mocador palestí) al cap i un Kalàixnikov a les mans va fer la volta al món, on és considerada un referent revolucionari per alguns i una terrorista per altres. Encara defensora de la lluita armada, actualment viu exiliada a Amman (Jordània), però fa tres setmanes va ser a Barcelona per participar en la Fira Literal. I la seva visita no va estar exempta de polèmica. Organitzacions jueves van denunciar la seva presència a l’Audiència Nacional, que va permetre finalment que entrés a l’estat espanyol -el visat se li havia negat el 2008- sense perjudici que la policia pogués intervenir si hi hagués indicis de delicte. No ho va haver de fer. Khaled, que amb 73 anys viatja constantment per difondre la seva causa, manté l’esperança de tornar algun dia a una “Palestina lliure”.

Fa 48 anys va decidir segrestar un avió. Quin era el seu objectiu?

Volia fer sonar una campana i que el món es preguntés: “Qui són els palestins?” Havíem sigut abandonats per la comunitat internacional des que els israelians van construir un estat a les nostres terres i ens en van expulsar per la força. El segrest, però, va ser un mitjà per aconseguir l’alliberament de presoners, i ho vam fer d’una manera neta: no vam fer mal a ningú, ni als passatgers ni a la tripulació, i vam explicar la nostra història. L’acció també va demostrar que les dones àrabs no encaixem amb la imatge que es vol donar de nosaltres (conservadores i amb el rostre cobert) i que en la lluita podem fer el mateix que els homes.

Més d’un miler de presos palestins van iniciar a l’abril una vaga de fam.

És un fet històric. No és la primera vegada que el moviment de presos comença una vaga de fam, però aquesta s’ha iniciat de manera organitzada i cada vegada hi ha més persones que s’hi uneixen. Jo mateixa hi vaig participar fa uns dies.

Quina és la situació a les presons d’Israel?

Els presos estan privats dels seus drets humans. En primer lloc, perquè són a la presó per haver lluitat contra l’ocupació israeliana, però també per les restriccions a l’hora de rebre visites, menjar, atenció mèdica, educació... I també n’hi ha 600 en detenció administrativa. Aquests últims són a la presó pel simple fet de ser sospitosos. No han tingut un judici i no saben de què se’ls acusa, però els israelians al·leguen que tenen proves secretes.

Hi ha organitzacions jueves que consideren que és una terrorista i han denunciat la seva visita a Barcelona. Què els repon, vostè?

Que soc una freedom fighter. Soc aquí per una causa justa i represento una organització reconeguda a tot el món, l’Organització per a l’Alliberament de Palestina [dins de la qual s’inscriu el FPAP]. Si hi ha persones enfadades amb la meva visita vol dir que tenen por del que vinc a fer: demanar solidaritat amb Palestina. Ens van ocupar i no volen que parlem.

Com va convertir-se en revolucionària?

Em vaig criar en una família polititzada. Les meves cinc germanes -jo sóc la número sis- estaven en moviments per a l’alliberament de Palestina i consideraven com un deure que jo també m’hi sumés. Érem una família pobra, sense recursos, i el nostre somni era tornar a Palestina. Jo sempre preguntava a la meva mare: “Per què no tenim roba nova?” I ella em responia: “Perquè ets palestina i no ets al teu país”.

¿Va tenir problemes dins del moviment revolucionari pel fet de ser dona?

Des de l’inici les dones van ser vistes com a pioneres al moviment i eren respectades, però jo encara més. Em veien com una heroïna, com una dona valenta, tot i que jo només complia el meu deure. Això va fer que no tingués les dificultats d’altres dones a la família o la societat.

Dedicar la seva vida a la lluita la va obligar a fer renúncies. Se’n penedeix d’alguna?

Només de no haver continuat els estudis superiors. Mai vaig pensar a tenir una vida sense estimar i sense ser estimada, sense tenir fills, i ara tinc unes netes que estimo. La revolució és voler canviar la situació que estàs vivint, però això no significa deixar de banda el vessant humà.

Com és actualment la vida de Leila Khaled?

Visc a Amman amb el meu marit i tinc dos fills, un que viu al Líban i l’altre que treballa a Dubai. Viatjo molt fora de Jordània perquè soc responsable del departament de refugiats i el dret al retorn del FPAP. Allà on vaig faig xerrades i participo en activitats o conferències pel dret al retorn dels refugiats palestins.

Creu que algun dia podrà tornar a Palestina?

Somio en això. Hauré tingut molta sort si arribo a viure aquest moment. I encara que no sigui en la meva vida, espero que arribi en la dels meus fills.

Com veu la situació a Palestina des de la distància? ¿És pitjor ara que fa uns anys?

Sempre que hi hagi ocupació serà pitjor. Ara el moviment palestí està dividit, i encara patim els Acords d’Oslo (1993), que només van servir per construir més colònies. Des del FPAP sempre estem cridant a la unitat. Necessitem tots els partits i totes les faccions. Sense unitat no podrem tenir un mínim programa comú basat en la resistència ni aconseguir la victòria.

¿La situació dels palestins pot empitjorar amb Donald Trump com a president dels EUA?

No. L’administració nord-americana sempre té la mateixa actitud respecte a Israel, encara que hi hagi eleccions. Sempre diuen que donen suport a la seguretat d’Israel, i obliden que Israel és un estat que està ocupant un altre país. No esperem res dels Estats Units, excepte que encoratgin Israel a continuar amb les seves polítiques d’ocupació.

Quina opinió li mereix l’Autoritat Nacional Palestina (ANP)?

En primer lloc, no és nacional, perquè no representa tots els palestins. Actua com a agent de seguretat en coordinació amb els israelians, cosa que és inacceptable. I tampoc té autoritat ni sobirania en cap part del país. És només una eina que utilitzen els israelians per controlar-nos.

Un control que l’ONU ja ha condemnat.

Si l’ONU intervingués a Israel les coses canviarien, però ara està governada per l’administració nord-americana. Estem cansats d’aquestes plataformes internacionals, i si hi anem és perquè no tenim cap altre lloc on anar.

¿No confia en les converses de pau entre Israel i Palestina?

Hem provat de mantenir converses de pau. I què ha passat? Més colònies, més presos, més assassinats. No crec que Israel estigui preparat per a la pau. Potser per parlar sí, però sense fer cap pas real.

Què creu que ha de passar, doncs, perquè s’acabi l’ocupació?

Que hi hagi un canvi en l’equilibri de forces. A Palestina hem de lluitar per canviar l’equilibri de forces, i el món i la comunitat internacional també ens haurien d’ajudar a aconseguir aquest objectiu. El suport internacional també és important per als palestins en la mesura que ens ajuda a ser pacients i continuar amb la lluita, que demana temps. Una eina que s’està expandint i guanyant influència és el BDS [Boicot, Desinversions i Sancions]. El món ja va utilitzar-la durant l’apartheid sud-africà, es van pressionar molts governs perquè boicotegessin aquell règim i va ser un èxit. I, fixa’t, Israel i els Estats Units no hi van participar perquè tenen el mateix sistema. Parlen molt de democràcia però són estats d’apartheid.

Deixant de banda el suport internacional, ¿quin és el rol de la població palestina?

Des de l’any passat hi ha joves palestins que apunyalen soldats i colons o els atropellen. Estan tips de viure sempre sota control i sota la sospita de ser combatents. Se’ls envia a la presó, se’ls tortura... I com que el moviment palestí està dividit, n’hi ha que volen fer alguna cosa més. Si ho fan, però, haurien d’estar organitzats.

Parlant de les noves generacions, ¿confia que el canvi pot venir de la societat israeliana?

Les eleccions a Israel han donat representació política als colons, als extremistes, i això vol dir que aquesta societat no està preparada per a cap tipus de pau. Quan els israelians sentin que són odiats per la resta de nacions per la seva actitud, quan la gent faci sentir als israelians que els palestins tenen dret a ser lliures i a construir el seu propi estat, llavors potser veurem algun canvi.

Quina seria la millor solució de futur?

Nosaltres esperem construir un estat democràtic on tots puguem viure i decidir junts el futur d’aquesta terra i el sistema que volem. Aquesta seria una solució democràtica i humana. Posar fi al conflicte també passa, però, perquè els refugiats palestins puguin tornar a la seva terra natal.