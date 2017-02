Aprendre a conviure amb els drons

Els germans Wright, als quals s’atribueix la creació de l’avió, no haurien imaginat mai que algun dia el seu invent seria la pedra angular de la nova societat. Si en el seu moment els avions comercials van acostar l’ésser humà a qualsevol indret del món, avui es pot afirmar que aquests aparells s’han convertit en una extensió dels nostres braços i cames. Pocs preveien que la joguina d’un nen es convertiria en la solució a milers de problemes i en l’oportunitat de desenes de sectors. Així i tot, el dron també té la seva versió bèl·lica perillosa: només al Iemen han mort fins avui més d’un centenar de civils i prop de 1.300 presumptes terroristes. Les conseqüències mai són del tot conegudes, o s’anuncien l’endemà en forma de “danys col·laterals”. Actualment, però, aquest aparell per control remot salva vides, ens facilita el dia a dia i ens acosta els uns als altres. El dron ha arribat per quedar-se i l’ésser humà aprendrà a conviure amb una tecnologia que tot just comença a aixecar el vol.

Un sector a l'alça

El mercat mundial del dron puja interanualment a xifres que fan pensar que el 2019 ja mourà més de 8.000 milions. A l’estat espanyol, les comunitats amb més empreses dedicades al sector són Catalunya, Madrid i Andalusia. Tot i que el dron militar va començar sent el rei, les seves vendes representaran, en el futur, un percentatge minoritari comparat amb les altres aplicacions potencials d’aquests aparells. Agricultura, mitjans de comunicació, logística o vigilància són sectors en què el dron està trobant més bona acollida a escala mundial. Cal destacar que si l’any 2013 el 70% del mercat se centrava als Estats Units, les previsions per a l’any 2022 tendeixen a un repartiment equitatiu amb la resta del món. Així i tot, el país nord-americà seguirà sent la Meca del dron. A la resta dels països, el creixement es traduirà el 2022 en un augment del 179% en el volum de negoci.