Avarques: dels pagesos menorquins als surfistes australians

Per unes avarques menorquines 189 dòlars? “Oh, estimada, són comodíssimes, no voldràs portar res més aquest estiu”, assegura la Maureen des del taulell de la seva botiga a Hardy’s Bay, una de les zones més exclusives de les platges del nord de Sydney. Sí, Austràlia ha embogit i els australians estan disposats a pagar tres vegades el seu preu mitjà. “La moda aquí va dos anys tard. La gent tot just ara comença a descobrir-les i es venen moltíssim, així que la temporada que ve en portaré encara més models”, assegura la propietària, que va canviar el fred d’Anglaterra per un estiu sense fi ara fa quaranta anys. La moda pot ser que vagi molt més de dos anys enrere, perquè segons la història les sandàlies menorquines ja existien en una versió rudimentària durant l’època dels foners balears. Posteriorment van ser perfeccionades pels pagesos a finals del segle XIX, moguts per la necessitat d’una sabata resistent i flexible per treballar la terra.

“El mercat australià és relativament nou i està en creixement. És un país amb una forta cultura de platja i surf, que encaixa amb l’estil de vida mediterrani”, assegura Daniel Polo, responsable de comunicació de la marca Avarcas Menorquinas. Un mercat en alça que ha fet que desenvolupin una botiga online només per al continent. “Aquestes vendes representen un 25% de la nostra facturació total”, assegura, i afegeix que és ideal “per la desestacionalització del producte, ja que les comandes a Europa i els Estats Units es frenen durant l’hivern”.

Amb nou mesos a l’any de sol i bon temps, Austràlia sembla el lloc ideal per passejar-se en avarques; això si te les pots permetre! “Aquesta temporada arrasen, perquè la gent les troba fresques i supersofisticades”, explica la Bethany, de la botiga Muchacho a Bondi Beach. No és coincidència que encaixin tan bé amb el casual look dels hipsters de la platja més popular del país. “Els nostres clients sempre busquen alguna cosa diferent, i quan veuen el preu (entre 95 i 200 dòlars) ho troben molt barat per la bona qualitat de la pell”, assegura la jove, que somriu sorpresa quan s’assabenta de l’origen humil i funcional de les sabates.

A Bondi triomfen els models amb plataforma -estan esgotades arreu- i amb ratlles marineres. “Això que s’ensenyin una miqueta els dits dels peus, però no del tot, és exquisit!”, exclama la Bethany. A la resta del país “agraden també els models vintage, amb l’efecte envellit per la pell greixada; juntament amb els trenats típics de tota la vida, que són els més còmodes i moldejables al peu”, apunta Carlos Truyol, CEO de la marca RIA i membre de la junta de l’Associació de Fabricants de Calçat de Menorca. En realitat, la primera comanda que recorda “va ser el 2012, i des de llavors s’han incrementat de mica en mica”, apunta Truyol, referint-se a la botiga online RIA Austràlia. Aquest estiu sembla que serà el de la consolidació d’una moda que ve legitimada per l’aparició de les avarques en revistes internacionals com Harper’s Bazaar, Teen Vogue o la globalització de la mà de xarxes socials com Instagram i Pinterest.

L’aparador de Muchacho a Bondi Beach enfila les acolorides avarques Popa al costat de vestits boho impossibles de pagar. Una parella jove passa per davant i s’hi atura, tots dos van descalços, amb rivets salats sobre la pell que delaten una capbussada al mar. Són el target de botigues com aquestes -tot i que molts van sovint descalços-; el prototip que veiem a les pel·lícules: melenes rosses, bronzejats immaculats, anells d’or als dits petits, cossos sans amb aire despreocupat, camises obertes al vent. Popa és només una de les marques d’avarques que veiem en aquesta botiga, però n’hi ha moltes més: Palmaira Sandals (proveïts per la companyia menorquina Mibo), Avarcas Australia, Varca, RIA, Pons, Alohas, Vila Australia…

Amb una extensió de terreny tan gran com gairebé tot Europa i amb una població de vint-i-tres milions d’habitants, tothom sembla disposat a treure suc d’aquest nou mercat en alça. I, com sol passar, no falta lloc per a les imitacions. Carlos Truyol ho explica clarament: “En el seu moment l’Associació va crear juntament amb el Consell Insular de Menorca una marca de garantia que assegurava la procedència i la qualitat de les avarques”, representada sota el logo Avarca de Menorca. Això no evita que ja hi hagi “empreses menorquines que fabriquen a la Xina o a la península per abaratir costos”.

A Alacant i la zona de Saragossa hi ha diverses marques que les fabriquen i, fins i tot, alguna ha aconseguit registrar la marca menorquinas, com Popa”, assegura. De moment, “el Govern no fa res davant situacions injustes com aquesta”, afirma el responsable de RIA i membre de l’Associació, que compta amb un total de 28 empreses afiliades, algunes de les quals venen a Austràlia, com Mibo, RIA, Castell (amb botiga pròpia a Perth) o Pons, entre d’altres. Tot i així, el futur sembla prou prometedor i “en els pròxims anys es podria consolidar l’avarca com una sandàlia més per als australians, en lloc de les típiques Hawaianas”, preveu Truyol. L’últim detall per completar un total look aquest estiu australià ve, sens dubte, des de l’altra punta del món.