Escac a la reina

Aquests dies s’està celebrant a Teheran el mundial femení d’escacs. Però el campionat no transcendirà per la guanyadora sinó per la polèmica que l’ha precedit. Les millors classificades del món s’han negat a participar-hi perquè l’organització les obligava a jugar amb un vel posat. La ucraïnesa Mariya Muzychuk, la nord-americana Nazi Paikidze i l’argentina Carolina Luján s’han negat a ser còmplices del règim iranià, considerant que posar-se el vel contra la seva voluntat és una mesura d’opressió de la dona. Consideren, a més, que aquesta imposició afectaria el seu rendiment competitiu. La incomoditat de portar un vel en unes circumstàncies que exigeixen tanta concentració les perjudica severament.

L’actual campiona del món d’escacs, la xinesa Hou Yifan, s’ha estalviat la polèmica del vel perquè ni tan sols tenia intenció de participar-hi. Les seves raons van molt més enllà. Igual que el seu referent, l’hongaresa excampiona del món Judit Polgár, la jugadora d’escacs està en contra que les dones hagin de competir en campionats exclusius per a elles en comptes de convertir la disciplina en mixta. No hi ha cap argument sòlid que justifiqui la segregació entre homes i dones en els escacs.

Hou Yifan farà vint-i-tres anys la setmana que ve. En fa set que es va proclamar campiona del món. És la jugadora més jove de la història a assolir el títol. Amb dotze anys ja va començar a competir en campionats mundials i en els Jocs d’Escacs. Va descobrir el joc amb només tres anys. El seu pare la solia dur a una llibreria on tenien un tauler d’escacs a l’aparador. L’home veia que la seva filla sempre s’hi fixava i n’hi va regalar un. Al cap de poques setmanes la nena ja guanyava el seu pare i la seva mare. Amb cinc anys li van posar el primer professor. El mestre d’escacs va advertir la família de l’enorme talent de la criatura. Va passar a ser considerada una nena prodigi a la Xina. Des de ben petita s’ha caracteritzat per la seva enorme seguretat en la presa de decisions, una memòria eminent, molt bona en les operacions de càlcul i veloç en la capacitat de reacció.

Des de joveneta Hou Yifan ha criticat que les competicions més importants d’escacs no siguin mixtes. I ha criticat i denunciat la manipulació dels emparellaments en les que sí que ho són. Forcen que les dones acabin jugant entre elles, per protegir el talent masculí. Fa dues setmanes, a l’Open de Gibraltar, Hou va deixar-se guanyar a la ronda final en senyal de protesta. En dues ocasions va sacrificar la reina de manera infantil i barroera. L’organització li va assegurar que els emparellaments es feien a l’atzar a través d’un programa informàtic. Tot i que els homes eren la immensa majoria dels participants, set dels nou rivals de Hou van ser dones. Estadísticament estrany. Tipa que la Federació Internacional d’Escacs li impedeixi enfrontar-se als millors jugadors homes del món, la número u ha decidit rebentar les rondes finals i no participar en competicions oficials per desvirtuar el títol. S’ha enrocat. Hou Yifan se suma a la llista de professionals que han optat per sacrificar la seva trajectòria, perdre diners i títols en favor de la igualtat i la dignitat de totes les dones.