Internet: el negoci de la teva vida

Quan algú ens entra a robar a casa, quan algú es fica dins el nostre feu privat, ens envaeix una sensació de desprotecció. Quan algú penetra el nostre espai personal ens sentim atacats. No deixaríem mai la porta de casa nostra oberta, i no deixaríem que algú desconegut, encara que fos amb la millor de les intencions, la traspassi. No ho faríem mai, però ho fem: cada dia, cada minut, cada segon. Cada vegada que obrim un ordinador; cada vegada que entrem a internet.

“Vivim en la dictadura del clic, en un moment en què les empreses d’internet poden mesurar-ho absolutament tot, saber-ho absolutament tot”, diu Marc Elena, director de l’agència de publicitat Adsmurai, que treballa, des de fa anys, amb Facebook. Aquesta xarxa social acumula, juntament amb Google, el 50% de tota la inversió publicitària mundial: els seus ingressos per publicitat són estratosfèrics i el seu negoci -qui fa possible el business - són els usuaris.

“Ells els donen, acceptant cookies i publicant textos i imatges, les seves dades, els seus gustos i les seves aficions voluntàriament. Facebook i Instagram les utilitzen per millorar-los l’experiència i per oferir-los productes que els puguin interessar”, explica Elena, que relata el procés: Facebook ven a les agències de publicitat les dades -agregades i anonimitzades- dels seus usuaris, i elles les utilitzen per col·locar anuncis pensats per a aquella persona en concret. “A Facebook són els millors del món a l’hora d’acotar el públic al qual convé anunciar-se”, diu Elena.

Els més de 1.000 milions de persones que utilitzen Facebook no són més que això: dades i negoci. Potencials consumidors.

Estàs a subhasta

El pastís, però, Facebook se’l reparteix amb l’altre gegant, Google, que utilitza un sistema diferent: subhasta les cerques dels seus usuaris per col·locar-los, instantàniament, la publicitat personalitzada. Si una persona busca un vol per anar a París, durant els dies següents rebrà desenes d’anuncis d’hotels parisencs, més vols, cotxes de lloguer. Si una persona viatja molt -busca molts viatges per internet- Google la subhastarà per més diners.

Alguns consideren interessant rebre ofertes que els puguin interessar, d’altres estan més interessats a mantenir els seus interessos per a ells mateixos. Però la privacitat, a internet, ja no existeix. Les nostres vides no ens pertanyen: són propietat de Facebook i Google.