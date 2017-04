Antic Egipte: l'univers egipci de Christian Jacq

Tenen una relació d’amor-odi. Sovint es repudien, altres cops s’elogien mútuament, fins i tot interessadament. Parlem, ja ho heu endevinat, del novel·lista i l’historiador. Són una mena de cosins germans que de vegades s’intercanvien els papers. Hi ha historiadors que s’han passat a l’altre bàndol, el de la ficció, i fins i tot algun novel·lista que s’ha especialitzat tant i tant en un període històric determinat que n’ha acabat fent d’historiador.

Christian Jacq, gran historiador del món egipci -és doctor en egiptologia per la Universitat de la Sorbona-, va decidir passar-se al món de la novel·la per poder difondre al gran públic el seu amplíssim coneixement. “Jacq és un dels grans de la novel·la històrica egípcia. És molt rigorós. Els personatges de les seves novel·les són ben reals, tret d’algun secundari, que és ficcionat; quan parla de faraons, el que diu no cal dubtar que és del tot fidedigne”, subratlla Isabel Rodà, catedràtica d’arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Una de les obres de Jacq que més han entusiasmat Isabel Rodà és Faraón negro (Planeta, 2010). “Pianjy, el Faraó Negre de la novel·la de Jacq, pertanyent a la dinastia dels Faraons Negres (dinastia XXV, segle VIII abans de Crist), de la zona de Núbia, que actualment és el Sudan del Nord, és un home que vol la pau i està abocat a la guerra. Llegint aquesta novel·la em van venir ganes d’anar al Gebel Barkal, la muntanya sagrada, situada enmig d’una gran plana, on passa part de l’acció. El Gebel Barkal em recorda molt Montserrat”, reflexiona Isabel Rodà.

Viatjar a Egipte per conèixer els grans tresors d’aquesta cultura mil·lenària a molts se’ls fa una muntanya. Uns quants prefereixen viatjar-hi des del sofà i tenen l’oportunitat de fer-ho amb les novel·les de Christian Jacq. Un mestre.