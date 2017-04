Pena de mort: el llarg camí cap a l'abolició

540x1090

Almenys 18.848 persones esperen, arreu del món, al corredor de la mort que la seva sentència es faci efectiva. Estan empresonades fins que l’estat que els va condemnar els prengui la vida. És una xifra que recull l’informe anual d’Amnistia Internacional sobre la situació de la pena de mort al món, publicat aquesta setmana. L’organització té constància que el 2016 hi va haver execucions en 23 països, amb la Xina -se sap que és el principal executor, però no hi ha dades exactes-, l’Iran, l’Aràbia Saudita, l’Iraq i el Pakistan al capdavant de la llista. Destaca, però, un descens del 37% al món -sense tenir en compte la Xina- respecte a l’any anterior i Amnistia ho atribueix a una caiguda a l’Iran -un 42% menys- i al Pakistan -un 73% menys-. La decapitació, la forca, la injecció letal i la mort per arma de foc són els mètodes utilitzats. A l’Iran, a més, el 2016 hi va haver com a mínim 33 execucions públiques i també se’n va registrar alguna a Corea del Nord.

540x276

Creixen les condemnes

El contrapunt és la crescuda del nombre de condemnes: un 36% respecte al 2015. En total, 55 països van emetre sentències amb la pena capital com a càstig l’any passat. Als Estats Units, Indonèsia, el Japó, les Maldives i el Pakistan van ser executades i condemnades a mort persones amb discapacitat mental o intel·lectual. Amnistia Internacional denuncia aquestes pràctiques i que alguns països com les Filipines, on hi ha milers de morts extrajudicials en mans de la policia, pretenguin ampliar els delictes susceptibles de pena de mort.