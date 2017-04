El Renaixement: protagonista, la pintura

E l Renaixement és un ampli moviment cultural que a Europa es desenvolupa principalment durant els segles XV i XVI i que té els seus principals actius en el camp de les arts, tot i que també es va produir una important renovació en el camp de les ciències. Encara que el moviment afecta tot Europa i té una presència important als Països Baixos, és a Itàlia, i sobretot a Florència, on hi ha un dels principals focus del moviment. I de Florència venia Miquel Àngel, el gran artista renaixentista i protagonista d’una novel·la que explica amb coneixement i passió aquell moment: La agonía y el éxtasis (Salamandra), en què Irving Stone novel·la el moment en què el pintor pintava la Capella Sixtina i que té una fascinant versió cinematogràfica amb Charlton Heston i Rex Harrison.

També en el camp artístic se situa la novel·la Em dic vermell, d’Orhan Pamuk, situada a finals del segle XVI a l’Imperi Turc. L’obra parteix de la dèria d’un sultà que vol quedar immortalitzat en un retrat i, tot i que la llei islàmica ho prohibeix, la temptació guanya i quatre artistes treballaran en secret per elaborar un llibre ple d’imatges.

Aquesta eclosió artística va ser possible a l’ombra dels poderosos. És el moment dels grans mecenes, dels Mèdici als Borja. I d’aquests últims, nissaga d’origen valencià, hi ha moltes novel·les que n’expliquen les intrigues. Destaca Borja Papa (Tres i Quatre), de Joan F. Mira, el gran expert sobre els Borja que es posa en la pell del papa Alexandre VI (Roderic de Borja). En un to més aventurer els han dedicat novel·les des de Mario Puzo ( Los Borgia ) fins a Hella Haasse ( La ciudad escarlata).