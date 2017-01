Tasmània: els diables es moren

Sents el soroll de les bosses de plàstic quan es refreguen i com cauen amb un lleu dringueig les llaunes buides. Mentrestant, tot i els nervis, intentes dormir dins la tenda de campanya. Quan et despertes trobes les escombraries escampades per terra i marques d’ullals als envasos. Per la mida i per la forma, et diuen, només han pogut ser diables de Tasmània. Et ve al cap el Taz, la caricatura d’aquest petit marsupial que va fer Looney Tunes, i et sents afortunada perquè aquesta situació, per desgràcia, cada cop és menys comuna, ja que ara estan en perill d’extinció a causa d’un tumor facial altament contagiós. Tot i que en indrets com Trial Harbour -a la costa oest de Tasmània-és més fàcil trobar-ne exemplars.

Es creu que l’origen d’aquest marsupial es troba a l’Amèrica del Sud i que van ser els seus avantpassats els que van arribar al que avui és Austràlia després de la partició del bloc continental conegut com a Gondwana. Malauradament, la coexistència amb el dingo, el seu principal depredador, va fer que s’extingís del continent ara fa 3.000 anys. Tasmània pot córrer la mateixa sort i veure com desapareix el seu animal autòcton per excel·lència, com ja va passar amb el tigre de Tasmània. En poc menys de vint anys la població de diables ha decaigut en un 85%, segons explica Wade Anthony, director de Devils @Cradle, un dels vint-i-cinc centres i zoos australians que formen part de la iniciativa Save the Tasmanian Devil Program. El programa treballa diferents facetes amb l’objectiu primordial de garantir la supervivència de l’espècie. “Una part consisteix a assegurar una població mínima de seguretat, és a dir, tenir diables en captivitat a les diferents instal·lacions australianes perquè puguin procrear i maximitzar la diversitat genètica”, detalla Wade Anthony. “També tenim el pla FRE (Free Ranging Enclosures), pel qual mantenim grans extensions de terreny (d’entre 20 i 50 hectàrees) on els animals viuen en un estat pràcticament salvatge”, afegeix. Els estudis d’ADN són una part clau d’aquest programa, per intentar aturar el contagi i la mutació del tumor facial. La població actual s’estima en uns 15.000 individus, amb una esperança de vida de 5 anys.

El DFTD o tumor facial dels diables de Tasmània va ser observat per primer cop l’any 1996 i consisteix en protuberàncies que creixen a la boca dels animals que evolucionen en tumors cancerígens, que fins i tot s’estenen per la resta del cos. Aquestes deformitats els impedeixen alimentar-se i provoquen la seva mort aproximadament un any després de ser infectats. És un dels pocs exemples de càncer transmissible, en aquest cas a través de les mossegades d’un diable a un altre.

Aquests marsupials són carnívors, carronyers, i solen ser solitaris. Són molt competitius des del naixement, ja que la mare té només quatre mugrons dins del marsupi encara que neixen entre vint i trenta cries, de manera que només els més forts sobreviuen. Als deu mesos les cries abandonen la companyia materna i són capaces d’atacar els propis familiars per aconseguir una presa. Tenen un cos robust, cobert d’un pelatge negre amb una franja o taca blanca al pit, que desprèn una forta olor. Són coneguts per la seva violència i els seus crits, i perquè tenen una mandíbula que permet generar la mossegada més forta per unitat de massa corporal del món. Malgrat tot, solen alimentar-se sobretot dels opòssums o ualabis morts al costat de la carretera, per això molts dels diables corren la mateixa sort que els seus companys marsupials.

Aquest caràcter solitari i competitiu els fa estar constantment en alerta i marcar territori quan interactuen amb altres exemplars, fins i tot quan té lloc l’aparellament amb les femelles. Això explica les horribles clapes de pell rosada i les cicatrius profundes que molts llueixen. Els més afortunats tornaran al bosc amb una ferida sagnant i sobreviuran. En el pitjor dels casos, la mossegada d’un diable infectat pot ser el principi de la fi. “Els diables es comuniquen i competeixen per menjar i per procrear a través de mossegades i per això és tan difícil controlar i frenar el contagi del càncer a la natura. Els nostres científics treballen en una vacuna, però és un objectiu a llarg termini i vacunar els exemplars salvatges serà molt complex”, assegura Wade Anthony.

Al centre Devils @Cradle, al cor de l’illa de Tàsmania, diversos diables joves corren i es barallen entre ells, amb els ullals fora i fent uns crits tan aguts que gairebé semblen de mentida. A l’esquerra, una parella de quatre i cinc anys estan a punt de devorar un opòssum sense cap. El mascle, amb mig llom revelant la pell rosa gastada, intenta prendre-li la presa a la femella, que no es deixa intimidar tan fàcilment. Els turistes japonesos treuen les càmeres i aplaudeixen entre rialles mudes. Un nen posa les cames sobre el mur i immediatament se li crida l’atenció. Des d’aquí no sembla que els diables puguin ser una amenaça per als humans. El Chris, l’encarregat d’alimentar els animals i explicar el funcionament del centre, entra al tancat i agafa l’opòssum per la cua perquè els diables s’acostin a la paret. Per 27,50 dolars -uns 20 euros-, es pot assistir a l’alimentació dels animals i seguir una completa visita guiada que també inclou quols de cua tacada i quols orientals, una espècie de marsupial semblant a les fures.

Cau la nit i la boira de la muntanya Cradle comença a humitejar les jaquetes, i els animals nocturns es mouen hiperactius d’una branca a l’altra. Més avall, en una zona restringida al públic, hi ha les àrees on els diables es troben en un estat semisalvatge. Aquests animals són alimentats seguint un altre procediment i no tenen contacte amb els éssers humans. Segons les dades de Devils @Cradle, un 65% dels diables que posen en llibertat sobreviuen, un percentatge bastant elevat. Per desgràcia, però, el nombre de diables atropellats a les carreteres és encara més gran, i això suposa un dilema per als investigadors, que han d’alliberar els animals a l’est de Tasmània, on el càncer és més present i també on hi ha més trànsit. Aquest any Devils @Cradle ha deixat en llibertat 100 diables, tots amb xips de localització per poder calcular la densitat de població de cada àrea i la interacció a les zones humanes.

Tota una generació vam créixer amb una imatge del diable de Tasmània que consistia en un monstre pelut i marró, que caminava desgarbat sobre dues potes i escopia saliva mentre girava sense parar. Però tot i tenir poc a veure amb la realitat -excepte potser per la voracitat quan es veuen atacats-, el Taz també ha contribuït d’alguna manera a la protecció del seus col·legues reals. I és que el Zoo Toledo d’Ohio ha donat 500.000 dòlars al programa Save the Tasmanian Devil a canvi de tres exemplars per exhibir. “Són uns animals tan icònics -explica el director del centre nord-americà, Jeff Sailer, en unes declaracions a la cadena ABC- que és increïble veure’ls i recordar quan eres petit i miraves els dibuixos de Looney Tunes i et feien pensar en Austràlia i Tasmània. La nostra missió és inspirar la gent a tenir cura del medi ambient i la fauna, i els diables són els animals perfectes per a aquesta missió”.

700 animals en captivitat

Wade Anthony, director de Devils @Cradle, analitza el futur que espera a aquests marsupials únics. “La situació és greu, però tot i així ens podem agafar a una sèrie d’aspectes positius. Com el fet que tot i que tres quartes parts de Tasmània estan infectades encara no s’ha patit cap extinció localitzada. Alguns exemplars semblen immunes al càncer o n’eviten el contacte, cosa que assegura la seva supervivència. Tenim una població mínima de seguretat de 700 animals en captivitat i en un any hem alliberat més de 100 diables amb xips i portadors d’una vacuna experimental”, explica.

Austràlia sembla plenament conscient de la fragilitat dels seus diables i per això qualsevol notícia relativa als marsupials és acollida amb atenció. En els últims mesos alguns mitjans s’han fet ressò de petites mutacions genètiques en la població i abracen amb optimisme la possibilitat que els animals s’estiguin adaptant per fer-se immunes al càncer. Però de moment semblen titulars una mica buits, que els investigadors més rigorosos no subscriurien.

De tornada a la zona d’acampada la muntanya cau en silenci i la furgoneta il·lumina la sinuosa carretera, flanquejada per ualabis saltant a gran velocitat a banda i banda. Potser l’extinció d’un altre emblemàtic animal com el tigre de Tasmània ens ajudarà a ser més conscients. En indrets com aquest, el mont Cradle, una muntanya de 1.545 metres que s’aixeca sobre el llac glaciar Dove Lake, la gent assegura que ha tornat a veure tigres de Tasmània, cosa que ha generat una bola de documentals pseudoseriosos amb imatges de dubtosa qualitat. Aquest animal va ser abocat a la desaparició en mans dels agricultors, cansats de la mort de les seves ovelles. Potser ara serem més conscients de la necessitat de preservar la natura i encara no és massa tard per al diable de Tasmània.