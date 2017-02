Antonio Pérez: viure per mirar

Durant els anys 60, la petita i aïllada ciutat de Conca va convertir-se en un dels centres neuràlgics de la modernitat artística en l’Espanya de Franco. Imantats per la fundació, el 1966, del Museo de Arte Abstracto Español -fruit de l’impuls, la generositat i l’astúcia de l’artista i mecenes Fernando Zóbel-, molts artistes es van instal·lar a la ciutat o bé van treballar-hi una llarga temporada. Des de la talaia una mica xacrosa però encara vitalista dels seus 82 anys, el col·leccionista d’art i d’objectes trobats Antonio Pérez Pérez -poques vegades un nom tan habitual deu haver estat la façana d’una vida tan rica i singular-és la memòria militant d’aquella època.

Tot i haver estat un home de múltiples curiositats, dues han estat les passions centrals en la seva biografia: la passió per la cultura i la passió per l’amistat. A l’una i a l’altra hi ha dedicat hores, maquinacions, energia, talent i esforços. Rotund d’una manera clàssicament castellana, burleta i xerraire, n’hi ha prou d’escoltar-lo uns quants minuts per adonar-se que és un home d’un anecdotari sense fi, que s’ha esforçat a cultivar amb diligència. No fa ni una hora que parlem i ja m’ha explicat que un dia, al replà de l’escala de la casa madrilenya de Pío Baroja, va conèixer Ernest Hemingway, que va dir-li que Don Pío es mereixia el Nobel més que ningú. I que un matí, al parisenc cafè de La Coupole, Giacometti el va retratar amb el dit sobre l’empremta d’escuma que una cervesa havia deixat en una taula. I també que, una vegada que era a Ginebra, va sentir casualment un nom amb què el seu aleshores company de pis parisenc podria batejar el protagonista d’una novel·la que estava escrivint (el company de pis era Juan Marsé i el nom per al futur personatge, Manolo Pijoaparte).

Sigui quina sigui l’anècdota concreta que explica, una cosa queda clara quan es conversa amb Antonio Pérez Pérez, i és que ha viscut la vida com qui construeix un monument. Entenguem-nos: un monument no dedicat a ell mateix (o no ben bé), sinó a una manera apassionada de gaudir de l’art i la literatura i de relacionar-se amb els altres.

Nascut a Sigüenza l’any 1934 en el si d’una família de pagesos i comerciants que havien fet diners gràcies a una botiga d’ultramarins, Antonio Pérez va ser el petit de dotze germans. “Un dels esdeveniments de la meva infantesa va ser un dia que el meu pare va tornar a casa amb les alforges de la mula carregades amb els 28 volums de l’Espasa-Calpe”, recorda. L’anècdota il·lustra la manera com el pare, “un home sobri i respectuós”, es prenia la formació dels fills: va donar-los estudis a tots. La majoria dels nois es van inclinar per la medicina o per seguir la vocació comercial familiar. Antonio Pérez va decantar-se per la carrera de filosofia i lletres, que va cursar a Madrid.

Tres eren les seves dèries de joventut: la lectura, el dibuix i els viatges a peu. La lectura va poder saciar-la perquè a Sigüenza, “una ciutat molt clerical”, es conservava una biblioteca republicana que no havia estat purgada. Les destreses com a dibuixant les va posar en pràctica retratant els rostres dels clients de la botiga de casa. I dels diversos viatges a peu que va fer, sobretot en recorda un que el va portar a seguir el curs d’alguns rius: el Duero, el Tajo... “Anava amb una motxilla i una manta, dormia al ras, i portava un quadern en què col·leccionava els autògrafs de la gent amb qui em topava, des d’un pastor o una parella de la guàrdia civil fins a un pintor. Així va ser com vaig conèixer el Saura i el Millares”. La pobresa que va veure en aquells viatges el va empènyer encara més cap a unes posicions esquerranoses que ja havia adoptat pel seu compte i per un pur instint de llibertat.

“Per a mi ser d’esquerres significava anar contra Franco. Tot i que encara no era membre del Partit, havia muntat una mena de cèl·lula comunista a Sigüenza. Per això uns señoritos de la ciutat em van denunciar i la policia se’m va endur a la seu del govern civil, a Guadalajara”. Quan al cap d’un dia el van deixar anar, Antonio Pérez va marxar cap a París, sense saber que hi viuria els següents disset anys. Era el 1958.

Tots els exilis, també els voluntaris, tenen alguna cosa dramàtica, però també poden ser salvadors. A Antonio Pérez, l’exili parisenc no li va salvar la vida, però sí que l’hi va enriquir enormement. Tenia vint-i-quatre anys quan va arribar a París i no va trigar a lligar amistat amb la profusa colònia d’exiliats espanyols que hi havia. Antonio Saura, que estava a punt de convertir-se en un dels mascarons de proa de la modernitat artística espanyola a nivell internacional, li va trobar la primera feina: rentar plats a l’Escola de Belles Arts.

Un cop a París, Antonio Pérez va ingressar, ara sí, al Partit Comunista. M’explica que el cap de la cèl·lula a la qual pertanyia era Jorge Semprún, per a qui no té gaires paraules amables. “Semprún era molt estalinista, aleshores. Un dia vaig fer un comentari sobre un article de Le Nouvel Observateur i em va retreure que em deixés influir per la premsa burgesa”.

És sabut que els anys 60 van ser la mar d’entretinguts, a la capital francesa. Antonio Pérez va participar en tots els enrenous més o menys revolucionaris amb què es va topar, però el més important d’aquella època són les dues feines que va fer. Del 1961 al 1969 va ser el responsable de poesia i art de l’editorial Ruedo Ibérico. I del 1969 al 1975 va ser dependent de la mítica llibreria La Joie de Lire, de l’editorial Maspero, per on passava la crème de la crème de la intel·lectualitat europea i on es venien molts llibres d’autors espanyols que estaven prohibits pel règim franquista.

En plena agonia de Franco, Antonio Pérez va decidir que era l’hora de retornar a Espanya. Va escollir Conca, on vivien molts dels seus amics, per instal·lar-s’hi. Poc es devia imaginar que, al cap dels anys, seria considerat un dels tòtems culturals de la seva ciutat adoptiva. Els tres pilars d’aquesta condició totèmica són la feina al capdavant de l’editorial Antojos, el seu paper com a aglutinador d’artistes i, sobretot, el magnífic museu de la fundació que avui porta el seu nom.

Va ser inaugurat el 1998, està situat en un vell convent carmelita del casc antic de Conca i no és tan conegut, òbviament, com el Museo de Arte Abstracto, però conté obres dels més celebrats artistes de l’estat espanyol de la segona meitat del segle XX. El visitant que en recorri les 35 sales, distribuïdes en quatre plantes, hi veurà pintures, obra gràfica i escultures de Saura, Millares, Feito i Canogar, dels seus coetanis catalans i bascos -Tàpies, Ràfols Casamada, Guinovart, Chillida, Bonifacio-, d’artistes que van fer de Conca el seu centre d’operacions creatiu i vital -Zóbel, Lucebert- i, també, de noms rellevants de les penúltimes i antepenúltimes generacions d’artistes espanyols, per exemple Carmen Calvo, Javier Pagola i Óscar Lagunas.

Si la nòmina d’artistes ja impressiona per ella mateixa, encara fa més efecte si es té en compte que les prop de 4.000 obres de la col·lecció no són el resultat d’una vida dedicada a tractar l’art com un negoci, sinó el fruit d’una intensa passió per la cultura i l’amistat. No és una metàfora cursi. La majoria d’obres són regals d’amics artistes, o van ser adquirides mitjançant un intercanvi, o en una compra feta amb molt bon ull, com és el cas de dos dibuixos de Barceló fets el 1980 -un peix simpàtic i espectral, un gos colorista i elèctric- que van ser adquirits a un preu avui impensablement baix.

En totes les sales del museu també poden veure’s els rastres d’una de les facetes més característiques d’Antonio Pérez: la de col·leccionista d’objectes trobats, en la línia dels seus admirats Duchamp i Brossa. Ell mateix m’explica que no han sigut poques les persones que han confós les seves ànsies col·lectores amb una síndrome de Diògenes de manual. La veritat és que té la casa plena a vessar de tota mena d’andròmines, algunes curioses, altres kitsch, altres formidables. Estarem d’acord, però, que una síndrome de Diògenes amb intenció estètica deixa de ser una patologia per esdevenir un museu. I un museu és, justament, la casa d’Antonio Pérez.

Fascinat per aquest immens gabinet de curiositats, el fotògraf Jean Marie del Moral, amic d’Antonio Pérez, va publicar el 2007 un llibre amb imatges dels objectes de la col·lecció. El llibre, Antonio Pérez (La Fábrica), és un prodigi visual, una cançó d’imatges plenes d’humor, misteri i poesia. La llàstima és que, per culpa d’un plet de la controvertida filla d’Antonio Saura, de qui el llibre inclou una carta personal, l’obra és introbable. Per sort, Del Moral ha publicat ara un segon llibre -també formidable- sobre la casa d’Antonio Pérez i els seus objectes trobats. Es titula Almas de casa (Fundación Antonio Pérez, 2017) i és un retrat íntim i imaginatiu d’una casa que, en realitat, és un santuari entre surrealista i pop.

Quan m’acomiado d’Antonio Pérez i surto de casa seva penso que tot en aquest lloc -els objectes, la seva disposició, l’atmosfera de caos pulcre i significatiu que hi regna- és coherent amb el lema que ha regit la vida de l’home que hi ha viscut: “ Ver es saber ”. També serà coherent l’epitafi que un dia hi haurà sobre la seva tomba: “ Aquí yace Antonio Pérez. ¡Qué ojo de puta! ”.