Per molts anys, Sophie

Avui la Sophie Kahn fa vint anys. No la coneixeu, però la seva existència ha influït de manera radical en la vostra vida quotidiana. Va néixer un onze de juny del 1997 al Sutter Maternity Clinic de Santa Cruz, al nord de Califòrnia. Ella és la nena que apareix retratada en la primera foto de la història feta amb un telèfon mòbil. El seu pare, Philippe Kahn, un exprofessor de matemàtiques nascut a París, portava mesos obsessionat a crear el que ell en deia “la Polaroid del segle XXI”. El naixement de la seva filla va ser l’incentiu que el va fer treballar a contrarellotge per aconseguir aquell repte. Avui fa vint anys va connectar el seu Motorola Startac, el mòbil més popular del moment, a una càmera digital i a un ordinador portàtil. Amb la nena davant, va sincronitzar els tres aparells, la va retratar i va compartir la foto de manera instantània amb dues mil persones.

La revista Time l’ha considerat una de les cent imatges més influents de tots els temps. En canvi, qui va disparar la càmera no era cap gran fotògraf. El resultat tampoc té pretensions artístiques ni gaire qualitat. I el moment que va immortalitzar no era transcendent per a la humanitat, només per a la família Kahn. Hi veiem, amb mala definició, la carona d’un bebè dormint arraulit, la típica imatge que després hem rebut desenes de vegades al mòbil quan algú proper ha tingut una criatura.

Philippe Kahn viu a San Francisco. És fill d’una família de músics i fabricants de mobles. Els seus referents són els compositors francesos Nadia Boulanger i Claude Debussy, virtuosos en allò que els apassionava. Ell procura fer el mateix. Va marxar de París per instal·lar-se a Silicon Valley amb un visat de turista, cap contacte i pocs coneixements sobre aquell sector. Però la seva obsessió era aplicar la tecnologia a la quotidianitat. Ara encara ho és: treballa en aplicacions de mòbil que ajudin a millorar la salut de les persones. De la Sophie no en sabem res més enllà del seu nom, la seva data i lloc de naixement i la careta d’angelet que feia quan va néixer. La Sophie va passar a la història com a protagonista involuntària. I igual que aquella foto, l’instant a la seva vida és insignificant respecte a tot el que ha vingut després.

L’onze de juny del 1997, Philippe Kahn va fer molt més que un invent tecnològic. Va revolucionar la manera de comunicar-nos. Vint anys més tard, ha alterat el sistema de relacionar-nos amb l’entorn, fins i tot ha modificat el nostre comportament a l’hora d’experimentar i percebre vivències. En qualsevol circumstància, situem la pantalla del mòbil entre nosaltres i la resta del món perquè es converteixi en un mirall de la realitat. I gràcies al minúscul objectiu acumulem instants dins del telèfon que, tot sigui dit, massa sovint acaben desintegrant-se i morint quan s’acaba la vida de l’aparell. Instantànies que tenen més valor en el moment de disparar que en la seva capacitat d’eternitzar la nostra existència. Ara la Sophie deu tenir un compte d’Instagram i potser comparteix selfies. I en Philippe, quan ho veu, com tots els pares, segur que pensa en com ha crescut la seva criatura.